中四選區罷免說明會 領銜人吳欣儒批廖偉翔收割政績、叛國叛黨

中四選區罷免領銜人吳欣儒批廖偉翔叛國叛黨。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/20 13:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市選委會今天上午10點舉辦中四選區立委廖偉翔罷免案的說明會，罷免領銜人吳欣儒在兩段說明批廖偉翔被國民黨栽培，跟著傅崐萁定出一系列毀憲亂政的法案，她還當場念出蔣介石遺囑，指這些法案一條條打破三民主義和五權分立的底線，重創孫中山憲政理念，她強調，不管廖偉翔有沒有被罷免成功，應每天早上確實複誦孫中山及蔣介石遺囑。

中四選區是今天上午第一場說明會，由罷免領銜人吳欣儒說明罷免廖偉翔的理由，她表示，廖沒有政績，所有政績都是收割，都是前民進黨立委張廖萬堅及民進黨議員的政績。

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吳欣儒更痛批，廖偉翔在中央破壞內政，在地方收割他人付出，擔任立委能力不足，品行太過惡劣，新光氣爆還現場直播，問政外行毫無專業，衛福部勞動部都搞不清，應立刻辭職。

吳欣儒指出，廖偉翔身為國民黨栽培，但卻背叛國父孫中山，在立法院推動一系列毀憲亂政，如立法院職權行使法、憲法訴訟法、財劃法等，一條條打破三民主義和五權分立的底線，重創孫中山憲政理念，國民黨培養立委竟是如此程度，令人不勝唏噓。

她更指責廖偉翔口口聲聲愛中華民國，要守護軍人權益，但緊隨親中勢力，淪為親中立委的投票部隊，阻礙國家發展強大國防實力，跟敵人拋媚眼，附和傅崐萁，叛黨叛國。

此時，吳欣儒當場還念出蔣介石的遺囑，諷刺廖偉翔應為所做所為感到羞愧，還痛批廖偉翔是台中市負資產、國家拖油瓶，中四選區值得更誠實專業人選，若廖有禮義廉恥，應知所進退請辭，為其不堪行為劃下句點，歷史會記得廖對中華民國的背叛，更要廖偉翔每天早上確實複誦總理及先總統遺囑。

吳欣儒強調，罷免是愛，要罷掉廖偉翔，讓國會恢復正常。

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