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    罷團控北市府、藍里長扼殺公民聲音 要求蔣市府別再「犯規」

    台北市五大罷免行動團體曾在16日召開記者會，控訴台北市長蔣萬安在罷免行動中違反行政中立原則。（資料照）

    台北市五大罷免行動團體曾在16日召開記者會，控訴台北市長蔣萬安在罷免行動中違反行政中立原則。（資料照）

    2025/07/20 11:57

    〔記者林哲遠／台北報導〕首波罷免24位藍委投票日將於7月26日登場，但藍白執政的9縣市卻頻傳違反行政不中立的事件。罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」列舉，從一階連署迄今，他們擺攤時遭遇藍營里長驅趕、場地租借遭取消等問題，呼籲李彥秀以及蔣市府，在最後一週的宣傳期，切勿再犯任何行政不中立。

    「港湖除銹」發言人Jason今日受訪時指出，從罷免運動開始至今，港湖區面臨多起行政不中立的案件，從第一、第二階段在街頭收連署書，到第三階段在街口舉牌宣傳，迄今已經有7位國民黨籍的里長刻意驅趕罷團志工，即便他們已經申請好路權；與此同時，李彥秀的團隊在現場並不會遭受阻撓，甚至有里長在作勢毆打他們志工後，竟然轉身向李彥秀團隊的人鞠躬問好。

    再者，為場地租借問題。Jason續指，李彥秀的團隊租借國中場地舉辦反罷免大會，國民黨高官雲集，現場高喊反罷免、場地貼滿反罷免宣傳；反觀，罷免團體，在五月份時租借場地播放紀錄片《國有器官》，卻因為有志工手持紀錄片海報站著宣傳，就被判定為違反場地使用規定，旋即取消他們後續的場地租借。

    Jason認為，行政中立之所以重要，就是因為它可以確保公民的心聲被聽見，如果有權有勢的政治人物，例如政三代李彥秀可以透過各種行政機關與人員的不中立，來扼殺公民的聲音，這樣的民主體制將淪為一具空殼。

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