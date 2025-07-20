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    稱傅崐萁惡搞、國民黨先倒 胡仁順：黨內要角都在暗示了

    胡仁順強調，傅崐萁如此繼續惡搞，最先倒的就是國民黨，不少黨內要角都已經在暗示大家了。（資料照）

    胡仁順強調，傅崐萁如此繼續惡搞，最先倒的就是國民黨，不少黨內要角都已經在暗示大家了。（資料照）

    2025/07/20 12:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨花蓮主委、花蓮縣議會議長張峻今天在地方媒體大登半版的廣告，訴求「罷免傅崐萁，找回讓人民信任的國民黨」。民進黨花蓮縣議員胡仁順今日（19日）發文列舉傅崐萁過去對於花蓮地方的「欺凌」，並強調傅崐萁如此繼續惡搞，最先倒的就是國民黨，不少黨內要角都已經在暗示大家了。

    胡仁順列舉，在選前大遊行時傅崐萁站C位、花蓮縣立委候選人王廷升讓位；國民黨正統的候選人黃啟嘉醫師，也敵不過傅崐萁的搶位；「農業奇女子」、「無毒農業推手」杜麗華，也是國民黨正統提名，遭傅崐萁強壓落馬。

    胡仁順提到，傅家專政是花蓮國民黨的隱形天花板，逼走張峻、黃馨、鄭寶秀、黃鈴蘭、魏嘉賢等問政認真的政治人物，留下的只能乖乖配合。胡指出，國民黨要角有誰來為傅崐萁站台？蔣宋毛陳家、馬系、連家、要爭黨魁的盧秀燕、花東一體的國民黨秘書長黃健庭，通通沒有來力挺傅崐萁。

    胡仁順也點出立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫的各種動作，表示韓國瑜先是放鴿子，還偷偷對罷團比讚和愛心、在舞台上隻字不提支持傅崐萁，態度非常非常明顯；朱立倫更是講完話馬上走，連牽手喊一下以示團結都不要，傅崐萁如此繼續惡搞，最先倒的就是國民黨，黨內要角都在暗示大家了。胡仁順最後則喊話：「罷免傅崐萁，救救國民黨！」

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