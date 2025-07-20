藍營喊罷免過關就領不到1萬 林右昌：這不是在公然政策買票？

民進黨秘書長林右昌認為，國民黨從去年至今就推很多撒幣、花大錢的條文，包括普發現金1萬元，他質疑這是畫大餅、騙民眾，更酸「這不是在公然政策買票嗎？」（記者羅國嘉攝）

2025/07/20 12:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案投票將於7月26日舉行，但國民黨卻說，如果罷免通過，可能就會不普發1萬元現金，或者是國軍沒有辦法加薪等。對此，民進黨秘書長林右昌認為，國民黨從去年至今就推很多撒幣、花大錢的條文，包括普發現金1萬元，他質疑這是畫大餅、騙民眾，更酸「這不是在公然政策買票嗎？」

林右昌今天上午赴汐止金龍市場，與藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街拜票。被問到藍營現在推反罷宣傳，經常利用一些話術，像是若罷免成功可能領不到1萬元或國軍無法加薪等。林右昌表示，藍營急著在726前通過條文，目的就是要幫罷免買票，但到目前為止，這筆預算在哪裡都不知道。

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林右昌認為，藍營不斷喊去年超徵5千億元，這種說法，說實在非常惡劣，因為這並不是超徵，而是因稅收增加，原因在於民進黨執政、台灣經濟變好，包括所有企業廠商去年賺很多的錢，所以稅收才會增加。

林右昌指出，增加的稅收，其實也分配給地方政府，更不講藍營通過所謂的《財劃法》，還要從中央撥幾千億到地方政府去，口袋裡的錢都都被藍營分完，現在還要再花2300億元普發現金，「這不是一件欺騙民眾的事情嗎？理性的民眾大家不要受騙了」。

林右昌也提到，從普發現金1萬元通過開始的隔天，就聽到在菜市場裡，很多人說要領1萬元，但說實在，錢在哪裡、預算在哪裡？都還不知道，到底要去哪裡領？不過，卻看到藍營不斷宣傳，萬一罷免通過，就領不到1萬元，「這不是公然在政策買票嗎？」

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