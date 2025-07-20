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    林右昌狠酸國民黨「恐怖愛人」朱立倫批民進黨情勒民眾

    國民黨主席朱立倫今天到基隆參加反惡罷說明會，抨擊民進黨執政每天只會情勒，國庫有錢卻不還稅於民。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席朱立倫今天到基隆參加反惡罷說明會，抨擊民進黨執政每天只會情勒，國庫有錢卻不還稅於民。（記者俞肇福攝）

    2025/07/20 12:29

    〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨昨天（19日）晚上在台中舉辦「再愛我一次 反惡罷晚會」呼籲民眾7月26日票投不同意，民進黨秘書長林右昌今（20）日受訪時狠酸「國民黨是恐怖愛人，不值得再愛一次」。對此，國民黨主席朱立倫回應，「民進黨恐怖到每天情勒民眾」。

    朱立倫今天前往基隆出席「反惡罷 挺沛祥」政策說明會受訪時說，明明國庫有錢還要裝窮，不發現金一萬元，這是民眾的錢而且國庫綽綽餘，每天情勒民眾，南部發生這樣嚴重災情，在救災時還情勒民眾，叫民眾自己去爬屋頂，最後還造成傷亡。

    朱立倫說，對基隆所有市民來說，真的是對民進黨惡罷不堪其擾，去年才惡搞一次，今年又惡罷一次，他覺得基隆所有民眾最希望能夠安定和諧，好好拚經濟！民進黨今天這樣搞惡罷，相信基隆市民726一定會站出來再次用基隆人的團結，告訴民進黨、告訴惡罷者不要再亂了，不要再惡搞。

    國民黨基隆市黨部今天舉辦「反惡罷政策說明會」，吸引近200人參加。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部今天舉辦「反惡罷政策說明會」，吸引近200人參加。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席朱立倫說，民進黨恐怖到每天情勒民眾。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席朱立倫說，民進黨恐怖到每天情勒民眾。（記者俞肇福攝）

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