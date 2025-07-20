民進黨：不容舔共立委扯後腿 726向世界展現台灣意志

民進黨今天指出，新北市第十二選區的立委廖先翔，是不知輕重、立場錯亂的代表人物。（民進黨提供）

2025/07/20 11:22

〔記者陳昀／台北報導〕首波24位國民黨立委罷免投票倒數6天！民進黨今天表示，國際局勢詭譎多變，台灣對外需要更加團結，才能應對變局，並抵抗來自境外敵對勢力的威脅，台灣不能一再被親中舔共的立委扯後腿，請大家726用同意票，向世界展現台灣人的意志。

民進黨表示，國際局勢詭譎多變，台灣對外需要更加團結，才能應對變局，並抵抗來自境外敵對勢力的威脅。但很遺憾，過去一年多來，在立法院裡，國民黨許多立委不僅不願意團結、對中國打壓視若無睹，甚至反過來砍外交預算、羞辱辛苦的外交人員，敵我不分，讓人訝異不已。

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民進黨指出，新北市第十二選區的立委廖先翔，正是這樣一位不知輕重、立場錯亂的代表人物，當中國搶走我們的邦交國、造成該國白蝦滯銷時，廖先翔不譴責中國，而是大砍我國外交部預算；當中國在捷克跟監、試圖追撞副總統蕭美琴座車，廖先翔不譴責中國，竟還嘲笑「好像有點遜」，然後辯解「對岸會連一場車禍都製造不出嗎」。

民進黨質疑，廖先翔到底是有多期待中國情報人員開車追撞台灣人？台灣真的值得一個「團結對外」的國會，在國際舞台上，在國家安全上，台灣不能夠一再被親中舔共的立委扯後腿！「7月26日，請投下同意罷免一票，台灣人的選擇，世界都在看。」

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