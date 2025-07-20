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    宣講罷免遭衝撞肥皂箱、遊覽車阻擋 蘇治芬：怎麼變成這樣！

    民進黨前立委蘇治芬。（資料照）

    民進黨前立委蘇治芬。（資料照）

    2025/07/20 11:46

    〔記者李文德／雲林報導〕全台大罷免投票26日登場，各地展開催同意票，但竟傳出民進黨前立委蘇治芬昨（19）日去土庫馬光厝掃街時，遭到一名男子騎電動輔助車衝撞，而且有遊覽車故意停車堵在前方阻止宣講，蘇治芬無奈表示，「她建構的農業首都怎麼變成這樣！」

    罷團志工表示，蘇治芬昨下午到土庫鎮馬光厝市場掃街催票，一行人到當地信仰中心順安宮前時，蘇站上肥皂箱上宣講，大約下午4點40分，一名男子騎著電動輔助車直接衝撞肥皂箱，站在箱上的蘇治芬差點因重心不穩而跌下來。

    志工說，過了10分鐘之後，一輛遊覽車擋在蘇治芬及罷團志工們面前，企圖阻止罷免宣傳活動，直到10分鐘後蘇治芬離開，遊覽車就跟著離開。「民主社會還發生這種事情，不能容忍不同意見，也不該用這種方式阻擋別人的行動」。

    蘇治芬則在個人臉書貼文表示，在馬光發生的兩件事，讓她心情說不上來的沮喪。「我沒有要選！我早已經跟黨中央講得清清楚楚。這些靠行的投機者，所謂的自己人，還要惡意攻擊我。」

    蘇治芬疑問，從大罷免二階開始感受的、裡裡外外都這麼粗殘，原來自己建構的農業首都，要守著自己田地，營造三代同堂的農村生活，怎麼現在面貌變得如此呢？

    民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國表示，公民團體很辛苦不畏風雨行動，近日卻常受到各種威脅，嚴正譴責暴力行為。

    虎尾警分局表示，已於今天找到當事黃姓男子，該男子為領有身障手冊的行動不便者，至於是否蓄意衝撞或電動輔助車操作不當，將進一步釐清處理中。

    蘇治芬在個人臉書專頁對昨日發生事情發文。（記者李文德攝）

    蘇治芬在個人臉書專頁對昨日發生事情發文。（記者李文德攝）

    蘇治芬（白帽者）昨下午到土庫馬光厝順安宮前宣講，卻被一名男子騎輔助車衝撞肥皂箱，差點摔倒。（擷取罷團「雲林拔釘」臉書影片）

    蘇治芬（白帽者）昨下午到土庫馬光厝順安宮前宣講，卻被一名男子騎輔助車衝撞肥皂箱，差點摔倒。（擷取罷團「雲林拔釘」臉書影片）

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