嗆民眾「去救災」惹議 林右昌酸盧秀燕：想爭大位選總統形象傷很大

民進黨秘書長林右昌表示，盧秀燕忘了自己的身分是握有實權、資源的台中市長。（記者羅國嘉攝）

2025/07/20 11:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案進入黃金週倒數，雙方努力催票。台中市長盧秀燕昨日到桃園趕場站台，她一下車就遭嗆聲「怎麼不反共？」盧則轉頭回連嗆對方「去救災啦」。對此，民進黨秘書長林右昌表示，盧秀燕忘了自己的身分是握有實權、資源的台中市長，嗆聲民眾對於一位想爭取大位選總統的女性可能候選人，爆這樣粗口對她過去媽媽形象有蠻大傷害。

林右昌指出，盧秀燕不只是嗆民眾去勘災，他有看新聞盧昨天還差點爆粗口，而且是非常粗魯的女性也不適宜去講的詞語，「我想盧市長應該是急了！」如果盧這麼關心南部災民，她身為台中市長手上其實有非常多資源，包括台中市的消防、義消、義警及志工等，盧都可以號召去中南部協助救災，而不是出一張嘴去嗆民眾「去救災。」

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林右昌認為，盧秀燕忘了自己的身分是握有實權、資源的台中市長，「她嗆聲民眾，對於一位想爭取大位選總統的女性可能候選人，爆這樣粗口對她過去媽媽形象有蠻大的傷害。」越到這種緊急的關頭，越可以看到一個人真正性格，到底是真的還是平常是裝出來，可以明辨然後看看到最後關頭每個人的表現。

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