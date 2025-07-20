北市議員合體「文山退葆」掃市場 宣傳7/20 16:30大罷免宣講

民眾致贈議員們鳳梨，象徵祝福好運「台灣旺旺來」。（記者董冠怡攝）

2025/07/20 10:46

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市第八選舉區（文山、南中正）藍委賴士葆的「文山退葆」，在七二六投票前把握倒數六天，與民進黨籍轄區市議員簡舒培、王閔生、趙怡翔前進景美市場，發送面紙文宣懇託選民「同意罷免」，並邀民眾今天下午四點半至文山區景華公園，參加「台北同意罷」大安文山場活動，預計六點左右結束。

「文山退葆」志工等人一早九點齊聚文山區的市場掃街，沿途偶爾遇到民眾雙手高舉比叉「不同意罷免」或是碎念抱怨為何要罷免，但也有居民伸手主動索取面紙文宣、加油打氣「台灣更有力」，致贈鳳梨象徵祝福好運「台灣旺旺來」。

請繼續往下閱讀...

簡舒培、王閔生、趙怡翔表示，目前邁入投票前最後一週衝刺，大安、文山區議員們今天聯合公民團體港湖除銹、港湖罷秀、山除薇害、剷除黑芯、台灣出來罷、大安強強滾及文山退葆，在景興路與景華街交叉口的景華公園舉辦大造勢，下午四點開放入場，還有董事長樂團、楊烈精彩演出，以及「曹董」曹興誠、綠委吳思瑤、吳沛憶等人宣講。

「台北同意罷」大安文山場活動今天下午4點開放進場。（罷團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法