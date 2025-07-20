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    藍營台中反罷喊「再愛我一次」 林右昌大酸：恐怖愛人不值得

    民進黨秘書長林右昌大酸「恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用說國民黨在傷害愛人及大家庭，因此這樣的訴求相信理性民眾應該很難接受。（記者羅國嘉攝）

    民進黨秘書長林右昌大酸「恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用說國民黨在傷害愛人及大家庭，因此這樣的訴求相信理性民眾應該很難接受。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/20 11:00

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案進入黃金週倒數，各地罷團、藍營都把握最後機會催出各自支持者的投票率，不過昨晚台中市的反罷造勢喊出「再愛我一次」口號，被外界質疑有點情勒。對此，民進黨秘書長林右昌大酸「恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用說國民黨在傷害愛人及大家庭，因此這樣的訴求相信理性民眾應該很難接受。

    林右昌今天上午赴汐止金龍市場，與藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街拜票。林表示，由於到罷免投票最後一個禮拜，所有志工、夥伴及議員張錦豪都非常辛苦，因此他特別陪同他們，也給他們加油打氣。

    針對藍營在昨日台中反罷活動喊「再愛我一次」，林右昌反酸，有這次的罷免運動，最主要是從去年起藍委在立法院專政、擴權、通過非常多違反其他法律的條文，另外就是毀憲亂政，才會有這一波公民運動的興起。更重要是這些立委親中與投共，且跟著國民黨團總召傅崐萁作惡，這才是罷免最重要原因。

    林右昌強調，當然藍營在投票最後階段，希望能鞏固藍軍支持者並提出「再愛我一次」的口號，不過「恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用說國民黨在傷害愛人及大家庭，因此這樣的訴求相信理性民眾應該很難接受。

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