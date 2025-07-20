為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高雄樂團新歌挺罷免！夕陽武士：沒票可投但能寫歌

    高雄樂團夕陽武士寫歌挺大罷免。（翻攝夕陽武士臉書粉專）

    高雄樂團夕陽武士寫歌挺大罷免。（翻攝夕陽武士臉書粉專）

    2025/07/20 10:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕7月26日大罷免倒數，高雄樂團夕陽武士發布新曲「更好的未來」為罷團助陣，呼籲民眾投下同意票；主唱黃聖峰（阿峰）笑稱:「我們4個都高雄人，沒有投票權，希望寫一首歌為所有努力的人加油！」。

    夕陽武士過去曾在音樂節目多次力挺大罷免，吉他手王立曾在台灣祭演出時，在吉他背面貼上「罷」字，為solo橋段製造驚喜，引得台下樂迷歡呼。

    王立表示，這次歌曲製作時程十分匆忙，MV導演希望能夠有罷免志工的真實畫面，他便在Threads上向網友募集照片，沒想到不到一天時間，就募集到超過200張照片，讓他讚嘆公民集結的力量非常強大，對罷免有信心。

    貝斯手高晢軒（Jason）表示，夕陽武士4人都高雄人，本次大罷免沒有投票權，但高雄人過去成功罷免韓國瑜的經驗讓他很驕傲，相信民眾的力量是改變社會的關鍵力量。

    鼓手王顥諺（兔寶）提到自己即將晉升二寶爸，他認為「罷免是愛」，這時候站出來，是為孩子守護台灣民主自由，也希望自己的孩子未來能無所畏懼的表達自我認同，夕陽武士也堅定的表達「台灣優先」的立場。

    主唱阿峰透露，這次歌詞創作是以「愛」為主題，在網路上看到各地罷團志工，犧牲休息時間，無償的付出，在他們的眼中看到對台灣的深愛，因此寫下這首歌，希望用自己的方式，為不同崗位的人加油，並預祝「大罷免大成功」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播