大罷免非藍綠對決 黃帝穎：是為重建台灣的國際信任

律師黃帝穎。（資料照）

2025/07/20 10:30

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免726首波投票進入倒數計時。律師黃帝穎今表示，國民黨企圖將罷免打成藍綠對決，但正藍退將邱衛邦、空軍鷹爸徐柏岳都挺身呼籲藍軍支持大罷免，顯然不分藍綠對國民黨立委舔共亂修法、亂砍預算都無法忍受，尤其歐美對國民黨擴權及亂砍預算發出警示及譴責，大罷免是為了重建台灣的國際信任。

黃帝穎指出，3大犯罪判刑定讞的立法院國民黨團總召傅崐萁，在立院會期期間率國民黨團到中國朝拜，回台遂行「毀憲亂政」強推擴權法案，引爆歐美警告及譴責。包括「美國在台協會」前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」等。

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黃帝穎也說，國民黨亂砍國防預算更引起美國關注，美國聯邦參議員蘇利文在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上，對台灣立院刪減國防預算表達疑慮，抨擊國民黨「玩危險遊戲」，國民黨繼擴權法案被美方譴責後，再次傷害美國對台信任。

黃帝穎表示，國民黨主席朱立倫為反制大罷免，竟以「納粹」、「希特勒」批評民主台灣的民選政府，朱曲解納粹引起德國在台協會聲明「對朱立倫的言論感到失望與不安」，歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列、英國及瑞典等8國同聲譴責國民黨，但朱竟回嗆「外國政府勿干預內政」，國民黨議員更揚言對各國「驅逐出境」，國民黨宛如義和團。

黃帝穎說，簡單的結論，「726大罷免，你相信歐美民主世界或是3大犯罪前科又赴中朝拜的傅崐萁？」

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