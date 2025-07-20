蔣經國照刊登廣告 張峻：罷免傅崐萁、找回讓人民信任的國民黨

前國民黨花蓮主委、花蓮縣議會議長張峻今天在地方媒體大登半版的廣告，使用前總統蔣經國的相片，訴求：「罷免傅崐萁，找回讓人民信任的國民黨」（民眾提供）

2025/07/20 10:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕前國民黨花蓮主委、花蓮縣議會議長張峻今天在地方媒體大登半版的廣告，使用前總統蔣經國的相片，訴求：「罷免傅崐萁，找回讓人民信任的國民黨」；張峻在臉書上寫說，「國民黨代表的是穩健、廉潔、人民信任的政黨。今天傅崐萁所作所為，早已讓許多藍營支持者心灰意冷。貪婪、權謀、操弄，背離了我們曾經堅信的價值。這不是我們要的國民黨。」

張峻強調說，「7月26日，讓我們一起罷免傅崐萁，找回讓人民信任的國民黨，找回我們對家鄉的希望。這不只是一次投票，是一次對錯誤的終止，對正義的堅持。我們要讓花蓮重新出發，我們要讓政治回到正軌。」對於傅崐萁陣營批評張峻不中立，張峻回應說，議長在主持會議時是保持中立，他是民意代表，平常也是要為民意發聲。

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張峻之前響應罷免傅崐萁的時候就說，傅崐萁過去多次作為讓國民黨內分裂，許多國民黨大佬指傅崐萁為「病毒」，傅崐萁如同「腐肉」，若不及時切除，其他完好無損的部分也將隨之腐壞。罷免傅崐萁讓國民黨重新獲得人民的信任，重回執政。只有這樣，才能挽回民意，重建國民黨的聲譽，讓國民黨再度成為一個強大的政黨，為人民服務，為國家發展貢獻力量。

張峻之前也在臉書公開說，罷免傅崐萁讓國民黨重新獲得人民的信任，重回執政。只有這樣，才能挽回民意，重建國民黨的聲譽，讓國民黨再度成為一個強大的政黨，為人民服務，為國家發展貢獻力量。「再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。讓我們攜手共進，為國民黨的未來而努力，重拾我們的信念與使命。請大家支持罷免傅崐萁。」

張峻也曾發表公開信說，罷免傅崐萁儼然成為了全民運動與共識，黨內許多先進大老均認為，必須與傅崐萁切割，以免國民黨走向邊緣化，與人民的距離愈來愈遠。傅崐萁為了個人的利益，造成了國會的亂象，更對黨造成無法彌補的傷害，而且恐怕會持續惡化。不僅黨員忍無可忍，並引發大罷免潮和民意的大反彈。這樣的情況，讓我們不得不思考，如何才能讓國民黨重回昔日的榮光。

前國民黨花蓮主委、花蓮縣議會議長張峻今天在地方媒體大登半版的廣告，使用前總統蔣經國的相片，訴求：「罷免傅崐萁，找回讓人民信任的國民黨」（民眾提供）

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