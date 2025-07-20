台灣年輕人赴中國國企實習 學者：只是淪為「統戰花瓶」

陸委會日前公布中共拉攏台灣青年的7大手法，包括學術交流、獎勵措施、優惠門票、網紅特訓、科研競賽、企業實習、徵文比賽，直指是「名為惠台實為惠中」、「口惠而實不至」的青年統戰。（圖擷取自陸委會臉書）

2025/07/20 10:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共近期「銀鷹計畫」提供台生暑假實習機會，亦在廈門發起「廈風計畫」，提供台灣的畢業生若赴廈面試、就業或創業，最多可申請3天2夜免費住宿；學者批評，台生到中國國企實習，核心技術學不到，只是淪為「統戰花瓶」。

福建方面日前宣布，至今年6月30日，台灣青年來廈面試、就業或創業，提供廈門用人單位的面試通知、錄用通知或在職證明，在廈台籍創業者提供企業的營業執照登記證明，可以申請最多3天2夜入住免費公寓。

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並提及，在思明區「台灣青年發展服務中心」指導下，航空塔埔天地航空小雲公寓已開始為台灣青年提供短期免費住宿服務。該政策自3月以來，已為大學畢業生提供約600間的免費住宿服務，受到廣泛好評。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共鎖定台灣「青年一代」與「基層一線」給予利多，透過暑期實習、夏令營或研學等方式，對台灣年輕人統戰。中國今年有1200萬大學生畢業，中生沒有國企實習名額，反而優先給台生，排擠了中國學生的實習機會。

洪敬富說，在中國，中生要到好的企業實習，現在得自費花錢才能有機會去，台生可以到國企免費實習、領取生活津貼，「這不是統戰，什麼是統戰？」

洪敬富指出，有成大學生以前到中國國企實習，回來分享說「很多時候都是無所事事」，公司只讓人看無關緊要資料，穿著公司制服、掛識別證，享受世界前500大企業實習光環，當個「統戰花瓶」擺在那邊，並不會讓人接觸核心技術或重要工作，赴中學習經驗及成效很有限。

洪敬富示警，外資、外企撤出中國市場，已經有2、3年時間，中國現在擺出來的實習機會，是把台青當成統戰工作的績效，營造中國經濟長遠向好假象，藉此吸引台青留在中國就業創業。福建方面更透過一系列融合發展措施，以中國居住證、定居證等，企圖改變台灣年輕人的身分認同。

他強調，廈門是經濟特區，是金廈對接的重要地區，目前中國各地很多爛尾樓和閒置空房，中共為救房地產業或飯店業者，會結合統戰部門、台辦單位提出政策，如廈門公寓免費給台生入住，這是用統戰經費補貼當地業者度過經濟蕭條。另一方面想吸引台青過去，促進兩岸融合發展，並尋找一些統戰樣板。

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