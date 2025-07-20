獨家》台生暑期赴中實習再補貼人民幣 官員揭中共「銀鷹計畫」手法

中國經濟低迷，當地年輕人求職困難。反觀中共為攏絡台灣年輕人，今年再度對台生推出「銀鷹計畫」，由中國國台辦動員數10家中國國企，提供274名台灣大學生暑期實習機會，除食宿全包外，每人每天補貼100元人民幣。（路透檔案照）

2025/07/20 09:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共為攏絡台灣年輕人，今年再度對台生推出「銀鷹計畫」，據透露，已由中國國台辦動員數10家中國國企，提供274名台灣大學生暑期實習機會，除食宿全包，每人每天補貼100元人民幣。我官員批評，今年中共特別加大力度，要求重要省市的企業要提供名額出來，但這種暑期實習並不受台灣年輕人青睞。

為加強青年統戰工作，中國於2016年開始實施「銀鷹計畫」，中國「全國台灣同胞投資企業聯誼會」近日發布訊息，指今年7月21日至8月8日，中國企業公司將提供實習機會給台灣各大專院校學生，以會計、經濟、金融、保險、法律、外語、數學、電腦等專業，或其他相關科系。

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據透露，「銀鷹計畫」是由中國國務院台辦下達指示，交各省市台辦單位執行，要重點城市的國有企業提供名額給台生實習，並透過「海峽導報」等中共黨媒在網路上宣傳。

實習單位包括中旅集團、中國農發集團、中國建築集團、農業銀行、中國銀行、昆山農商銀行、交通銀行、工商銀行、北京及上海證券交易所、鄭州商品交易所、中國國際金融公司、中國金融期貨交易所等大型國企及央企。

實習待遇方面，中方規劃，實習人員須自行負擔往返中國機票，食宿統一由實習單位免費提供，並補貼每人每工作日100元人民幣；實習城市因單位而異，涵蓋北京、上海、山東、河南、鄭州、浙江、福建、廈門、廣東、深圳、昆山、海南等地。

有中國民眾日前在「海峽導報」臉書帳號以簡體字留言質疑，「這種機會不能留給大陸學生嗎？至少也要有同樣機會和待遇吧」、「看到我們公司了，都是國企，把好工作留給國內吧」、「難道中國學生不是人」。

熟稔中共統戰的官員受訪表示，該計畫行之有年，今年中共特別加大力度，要求重要省市的企業要提供名額出來給台生，「因為中共有要求，有的企業就開2、3個名額，提供給上面運用」。

官員指出，台灣通常是透過私立科技大學的學務處，幫對岸招攬學生去中國實習，一般國立大學很少配合。因為私校的學生來源，過去常仰賴中生，當這類暑期實習名額出來，私校常會幫忙宣傳。

「重要職務輪不到台生！」官員說，台灣大學生到中國國企實習，重要職務都不會給台生，企業只是配合提供一些名額交差，並不會讓台生接觸到重要工作或技術。

他強調，暑期實習這招沒什麼效果，現在年輕人比較會被營隊吸引，例如招待去中國華山旅遊或吃喝玩樂的，找大學生去暑期實習工作，這種統戰效果不大。

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