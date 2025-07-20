稱虐童修法如「頭痛醫頭」 溫朗東：補了一洞又破更大洞

針對虐童修法，溫朗東今提到，如果只會頭痛醫頭，補了一個洞，另一邊反而破更大的洞。（資料照）

2025/07/20 10:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院18日表決三讀通過，以凌虐方式殺害未滿7歲兒童最重可判死刑，民進黨質疑，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民粹修法恐造成可怕後果。政治評論員溫朗東今（19日）在臉書發文提到，如果只會頭痛醫頭，補了一個洞，另一邊反而破更大的洞，他也以開放80歲以上長者免巴氏量表即可聘請外籍開護一事，來類比此次虐童修法。

立法院去年底通過「就業服務法」第四十六條修正案，開放80歲以上長者免巴氏量表即可聘請外籍看護工，對此外界擔憂相關措施上路後，外籍看護會「避重就輕」，優先挑比較容易照顧的個案，恐排擠急需照顧的重症或失能家庭。溫朗東便提到，80歲以上取消巴氏量表，惡果已經浮現，週刊報導指出，外籍看護傾向去「八十歲以上但能自主行動」的家庭，而非「照顧全癱長者」的家庭。

請繼續往下閱讀...

溫朗東提到，畢竟領一樣的錢，誰都想輕鬆一點，這就是人性，有些人會說修法修得好，讓長輩可以免評估申請，但代價是有越來越多原本通過巴氏量表的家庭，現在請不到看護。溫朗東表示，如果外籍看護的引進是無上限，那問題還好解決，只要引進更多看護就好，但現在日本、韓國也在搶人，台灣未必搶得贏。

溫朗東強調：「如果只會頭痛醫頭，那補了一個洞，另一邊破更大的洞。就像藍白的虐童修法，導致意外致死比故意殺人判更重。 」溫舉例，惡保母一直以來小孩不乖就打，照顧了幾個小孩都沒事，遇到一個體質不好的，打一下就沒呼吸。修法前，惡保母會趕緊打電話叫救護車，以免小孩死掉；修法後的現在，惡保母會殺孩埋屍，對外謊稱小孩自己走丟了、失蹤了，因為被抓到了不起是故意殺人，打電話叫救護車、小孩送醫不治，被判凌虐致死會被判更重。

溫朗東強調：「虐待兒童，要加重刑罰，這大家都同意。但是法條設計不當，看似解決問題，反而製造更多問題。」溫後續也以租房比喻：「租房住得好好的，就繼續住，有什麼問題，就跟房東反應。房東一直不處理，再來換房，住得好好的，卻相信『租屋輪替』，改向黑心房東、紅色房東租房子。房子裡整天鬼呼神嚎，趕緊出動罷免來『換房』，卻被説『租約簽了四年一定要住滿』。又紅又黑的房子，真的一天都住不下去。 」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法