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    澎湖縣北台灣青聯會成立大會 串連澎湖青年凝聚力

    財團法人張文津基金會，由張宗元董事長慷慨捐助2萬元。（記者劉禹慶攝）

    財團法人張文津基金會，由張宗元董事長慷慨捐助2萬元。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/20 09:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣北台灣青年聯誼會在澎湖舉行成立大會，象徵在台灣本島北部地區的澎湖青年凝聚力量，攜手打造屬於澎湖青年的支持網絡與發展平台。澎湖縣長陳光復、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全等人都到場，表達支持之意，財團法人張文津基金會、馬公高中全國校友會、台北澎湖同鄉會各捐2萬元。

    澎湖縣北台灣青聯會的成立宗旨，是為凝聚北部地區的澎湖籍青年，建立彼此交流互助的平臺，強化鄉情認同，促進資源連結。澎湖縣長陳光復出席成立大會，除高度肯定青年自發組織的重要意義，更當場宣布縣府將每年補助10萬元，全力支持青聯會永續發展。澎湖縣社會處長周柏雅與行政處長陳晶卉也到場祝賀。

    財團法人張文津基金會由張宗元董事長慷慨捐助2萬元，馬公高中全國校友會在黃肇國秘書長代表下捐贈2萬元，台北市澎湖縣同鄉會理事長鄭健一亦代表同鄉會捐贈2萬元。馬公高中校長石仲哲、國立澎湖高級海事水產職業學校秘書郭致誠、馬公國小校長王文瑞等人亦到場共襄盛舉。

    澎湖縣北台灣青聯會首屆理事長由就讀國立政治大學政治系3年級的俞柔伊擔任，俞柔伊表示，青聯會的成立是一個嶄新的起點，未來將持續邀請更多澎湖青年參與，凝聚歸屬感，共同打造一個相互陪伴、資源共享、共同成長的青年社群平台。

    國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，致贈紅包支持澎湖青年軍。（記者劉禹慶攝）

    國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，致贈紅包支持澎湖青年軍。（記者劉禹慶攝）

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