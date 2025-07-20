饒慶鈴將水患怪中央 賴坤成批甩鍋：妳才在拿老百姓生活開玩笑

台東市南王積水，縣長饒慶鈴昨天視察後發文批中央，被前台東市長賴坤成反批缺乏擔當。（取自饒慶鈴臉書）

2025/07/20 09:06

〔記者黃明堂／台東報導〕薇帕颱風外圍環流豪雨造成台東南王地區「照例」積水，引發民怨，民眾直批縣長饒慶鈴拿「五星縣長」不會心虛嗎？饒慶鈴昨天發文指中央今年短撥補助款給台東，還請中央不要拿老百姓的生活開玩笑。這番說詞引起曾任8年台東市長的賴坤成批評「甩鍋中央」，明明是地方政府平時疏於清淤，「妳才在拿老百姓的生活開玩笑」！

饒在臉書發文說，因為卡在卑南遺址受文資法保護，無法施工做雨水下水道，這麼多年了，只能看著水一次又一次的淹上來。縣府提出替代方案，但要價4億元以上，偏偏今年中央竟然還短撥22.68億元。巧婦難為無米之炊，請中央不要拿老百姓的生活開玩笑，全力支持攸關民生的建設才是關鍵。

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賴坤成說，自己世居卑南，對於淹水有切身之痛，初任市長一場梅雨馬上讓綠色隧道以下泥流成災，連他的老家都不能倖免，居民苦不堪言，他馬上召集公所同仁完成淹水問題解決，但這些年每遇豪雨，淹水夢魘再起。其實以台東三角洲平原西高東低之地理特性，只要區域排水系統保持暢通，應該沒有大淹水的可能，間題癥結是在「管理」。

賴說，區域排水、大型集水井未能定期清淤，導致流水斷面受阻，任市長時都會在六月雨迅期來前，將區域排水全數清淤，防止堵塞。為防區排的出海口海水倒灌，阻礙水流速度，颱風時會以開口契約在各區排出海口部署怪手，堵塞即時開通，保持流速順暢，但這些年來已未見此布局。

賴說，南王淹水另一個解決方案是按台東新站都市計劃計劃道路沿著鐵道邊坡興建中型排水溝或下水道直接排入太平溪，現在適逢南迴鐵路雙線拓寬工程進行中，縣府何不主動再提出此方案解決，畢其功於一役。

賴更強調，這些年中央政府給台東統籌分配款已較20年前高出數倍，縣政府知之甚詳，依地方制度法之規定區域排水既然屬地方政府之職責，又有自有經費，不要遇事則甩鍋中央，此非從政者為人處事應有之擔當。

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