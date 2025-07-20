台中羅廷瑋等3藍委與罷免領銜人電視說明會 今分3場直播

台中市罷免說明會今天直播。（群健提供）

2025/07/20 07:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本週六就是罷免投票日，台中市選委會今天上午10點開始舉辦中4選區立委廖偉翔、中5選區立委黃健豪及中6選區羅廷瑋的電視說明會，由罷免的領銜人及被罷免方各提出說明，電視、YouTube皆可觀看直播。

台中市選委會表示，第11屆立法委員（台中市第4、5、6選區）廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免案定於114年7月26日（六）舉行投票，依公職人員選舉罷免法第86條第4項及公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法第4條規定，經領銜人及被罷免人雙方同意，舉辦公辦電視罷免說明會，並於7月20日舉辦直播。

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今天直播時間，第一場在上午10點開始，由廖偉翔與罷方領銜人說明，下午3點則是羅廷瑋與罷方領銜人說明，晚上7點則黃健豪與罷方領銜人說明。

此次說明會每場將分2階段進行，每階段由罷免案領銜人、被提案罷免人各自說明12分鐘，主持人會在說明前唱名，若3次唱名未到就屬棄權。

市民可在群健有線頻道（CH20頻道）收看現場直播外，台中市選委會YouTube也會進行網路直播。除現場直播外，7月21、22及23日下午7時群健有線頻道也分別有第4、6、5選區重播。

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