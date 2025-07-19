為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「中台灣再贏一次」反罷 謝龍介酸賴清德：原來少數40％說了才算

    謝龍介喊話支持者用選票向賴清德說「NO」。（擷取自直播畫面）

    謝龍介喊話支持者用選票向賴清德說「NO」。（擷取自直播畫面）

    2025/07/19 23:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委謝龍介今晚出席「中台灣再贏一次」藍營反罷造勢晚會，批評總統賴清德口口聲聲愛民主，選輸就翻臉，不安定民心還四處點火，竟說民主不是多數表決就算數，「原來他少數40％說了才算」，要支持者用選票向賴清德說「NO」。

    謝龍介上台先感謝台中市長盧秀燕團隊協助南台灣災情，他酸說，哪像總統賴清德不先救災，反要災民自己想辦法，口口聲聲說愛民主，選輸就翻臉，連藍白通過將百姓的血汗錢、無論大小退稅還1萬，全台只有兩人說不行，這兩人就是賴清德跟行政院長卓榮泰。

    他批評，總統本應要安定民心，結果四處點火，盧秀燕反是四處去安慰，今早跑花蓮、剛去新北又回台中，才是真正顧台灣的民主。

    謝龍介說，總統還說民主不是多數表決就算數，原來他少數40％說了才算，連聲問台下群眾「可以嗎」，要理性偉大的選民用選票，向賴總統說「NO」，更跟台中市國民黨立委作伴，不能讓他們孤單，要不同意罷免。

    原住民立法委員高金素梅也指出，賴清德曾說，除原住民及新住民外，在場大家都是「其餘人」，跟他思想不一樣的都是「雜質」，她要告訴賴清德，不管先來後到，都是一家人，希望「一家人」出來投票。

    「台中再贏一次」造勢晚會，盧秀燕與中台灣立委高舉手勢大喊「反惡罷」。（記者廖耀東攝）

    「台中再贏一次」造勢晚會，盧秀燕與中台灣立委高舉手勢大喊「反惡罷」。（記者廖耀東攝）

    「台中再贏一次」晚會支持者擠滿台前。（記者廖耀東攝）

    「台中再贏一次」晚會支持者擠滿台前。（記者廖耀東攝）

    「台中再贏一次」造勢晚會，盧秀燕、韓國瑜與中台灣立委一起出手勢「反惡罷」。（記者廖耀東攝）

    「台中再贏一次」造勢晚會，盧秀燕、韓國瑜與中台灣立委一起出手勢「反惡罷」。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播