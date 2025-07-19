「中台灣再贏一次」反罷 謝龍介酸賴清德：原來少數40％說了才算

謝龍介喊話支持者用選票向賴清德說「NO」。（擷取自直播畫面）

2025/07/19 23:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委謝龍介今晚出席「中台灣再贏一次」藍營反罷造勢晚會，批評總統賴清德口口聲聲愛民主，選輸就翻臉，不安定民心還四處點火，竟說民主不是多數表決就算數，「原來他少數40％說了才算」，要支持者用選票向賴清德說「NO」。

謝龍介上台先感謝台中市長盧秀燕團隊協助南台灣災情，他酸說，哪像總統賴清德不先救災，反要災民自己想辦法，口口聲聲說愛民主，選輸就翻臉，連藍白通過將百姓的血汗錢、無論大小退稅還1萬，全台只有兩人說不行，這兩人就是賴清德跟行政院長卓榮泰。

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他批評，總統本應要安定民心，結果四處點火，盧秀燕反是四處去安慰，今早跑花蓮、剛去新北又回台中，才是真正顧台灣的民主。

謝龍介說，總統還說民主不是多數表決就算數，原來他少數40％說了才算，連聲問台下群眾「可以嗎」，要理性偉大的選民用選票，向賴總統說「NO」，更跟台中市國民黨立委作伴，不能讓他們孤單，要不同意罷免。

原住民立法委員高金素梅也指出，賴清德曾說，除原住民及新住民外，在場大家都是「其餘人」，跟他思想不一樣的都是「雜質」，她要告訴賴清德，不管先來後到，都是一家人，希望「一家人」出來投票。

「台中再贏一次」造勢晚會，盧秀燕與中台灣立委高舉手勢大喊「反惡罷」。（記者廖耀東攝）

「台中再贏一次」晚會支持者擠滿台前。（記者廖耀東攝）

「台中再贏一次」造勢晚會，盧秀燕、韓國瑜與中台灣立委一起出手勢「反惡罷」。（記者廖耀東攝）

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