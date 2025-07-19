「中壢公民之夜」王義川籲除不反共藍委 楊烈開唱如戶外KTV

王義川籲掃除不反共的藍委，換會反共的立委進立法院。（記者黃政嘉攝）

2025/07/19 23:52

〔記者黃政嘉／桃園報導〕726罷免投票最後黃金週，桃市第三選區「破蛋除魯」罷免魯明哲團隊與多位民進黨籍桃園市議員，今晚在中壢水頭伯公天幕公園辦「中壢公民之夜」，立委王定宇、王義川、金鐘歌王楊烈皆到場宣講，楊烈問大家同不同意罷免？200鄉親嗨回「同意！」楊烈也以手指比著身上穿著的「Yes I Do」T恤回應，再深情獻唱《奪標》，如同戶外KTV，祝大罷免必成功。

「破蛋除魯」團隊志工也改編《再出發》歌曲，唱到「再出發，再出發吧，同意罷免咧欲贏，用著選票佮伊拼，票蓋同意免驚惶！」；新竹客家歌手劉榮昌領唱《沿路》、《種一蕊靚靚个花》等客家歌曲，邀眾人打拍子，逗陣熱鬧，一起將罷免聲勢延續整晚。

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王義川身穿同意罷免T恤走上台時，受鄉親熱情簇擁歡迎，他說，中國國民黨現已不反共，光這點就該罷免桃園六區藍委，王義川更邀這些藍委公開說「我反共、中國共產黨是獨裁政黨、習近平是獨裁者、中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。」他們就是不敢講，才會有宣講活動，不然辦不下去啊，各位堅定地告訴朋友，尤其忠貞市場、龍岡地區，大家換會反共的立委進立法院，前提是要先掃除不反共的藍委。

愛麵子客家風味館第二代余姓老闆提供店內空間作連署據點，他宣講說到，過去中壢事件勾起中壢人反抗基因，他要跟大家一起把傾中賣台的藍委罷免掉，翻轉現在立院結構，保護台灣民主。

立委黃捷雖未能到現場，也錄製影片，隔空向鄉親呼籲投同意罷免，清除國會親中勢力。

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