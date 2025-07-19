朱立倫：台灣最大黨就是「不同意賴清德黨」

國民黨主席朱立倫堪稱省話一哥，上台只宣講僅短短2分鐘。（翻攝臉書「中國國民黨 KMT」）

2025/07/19 23:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免投票前最後黃金週，國民黨今晚由台中市長盧秀燕領軍舉行「中台灣再贏一次」反罷造勢晚會，國民黨主席朱立倫上台宣講反罷，堪稱「省話一哥」，只露臉宣講僅短短2分鐘，盧秀燕與台北市長蔣萬安及中市藍委及議員大進場站上台，也不見他身影，相當快閃。

國民黨上周六（12日）由戰鬥藍趙少康舉行「再愛我一次」團結反罷造勢晚會，藍白政治大咖盧秀燕、韓國瑜、趙少康及黃國昌到場合體，獨缺朱立倫，今晚國民黨再辦大型反罷晚會，朱立倫到場，卻快閃上台，獨自宣講剛好2分鐘，惜字如金。

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朱立倫上台，即向民眾喊話，下週要不要出來投票，要投不同意，「全台要不同賴清德、不同意民進黨」，並指民進黨欺負「我們小朋友」（台中3名新科藍委委），出來摧毀台灣的民主。

朱立倫點名中台灣縣市長，盧秀燕、許淑華、張麗善、王惠美，要大家用愛與團結讓台灣更好，他批賴清德只會「鬥、恨、讓台灣更分裂」，因此7月26日要選票投下不同意罷免。

朱立倫再指8月23日第2梯次罷免投票也要守住，票投不同意，選出台灣最大民主政黨就是「不同意賴清德黨。」

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