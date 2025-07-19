江啟臣人帥、老婆更美！韓國瑜：想不透為何被罷免？

藍營「台中再贏一次」造勢晚會，韓國瑜致詞。（記者廖耀東攝）

2025/07/19 22:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免投票前最後黃金週，立法院長韓國瑜今晚在台中「中台灣再贏一次」反罷晚會再開金句，指副院長江啟臣鼻子比他大、老婆比他老婆漂亮，為什麼會被罷免，並指台灣的民主到了懸崖邊，並指全台31席藍委被罷是「政治大屠殺」，民進黨要把最後一個民主櫥窗「立法院」也要抓進口袋，呼籲7月26日要「大爆破、大拉票」，投票不同意罷免。

韓國瑜上台就看著江啟臣說，為什麼好搭檔、副院長江啟臣是美國博士，在立院認真、頭髮比我長、長得比我帥、鼻子比我大，老婆比我老婆漂亮，為什要被罷免，讓他想不透。

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韓國瑜話鋒一轉，指台灣的民主到了懸崖旁邊，是最危險的一刻，台灣30年來追求民主政治，希望人民做主、政治成熟，有一黨執政、有一黨監督，執政黨在野黨強力監督下，能好好為人民拚。

韓國瑜再說，國民黨在全台國有31席立委被不問理由、不問表現，被政治大屠殺，一個不留，他說，7月26日絕對不是台灣民主進步的日子，而是大罷免轉向一黨獨大的可怕時刻，如果看不清，會被帶風向。

韓國瑜說，除了優秀資深立委，新科立委剛上任一年，正在助跑，從質詢、法院預算與審查，正要起飛起，通通被掐死，這場罷免是把他們政治前途都殺掉，不能再參選，立院被民進黨一黨獨大。

韓國瑜再批，民進黨控制總府及五院，最後一個民主櫥窗「立法院」，也要抓在口袋裡，他喊話，這是最重要一刻，不要讓台灣民主墮壞、敗壞，他說，與江啟臣接待各國的國會議員時，自詡我們是100%的民主國家，現在弄到大罷免不能講，痛斥這次遇到不公平、不正義的大罷免，因此7月26日要大爆破、大拉票，投下不同意罷免票。

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