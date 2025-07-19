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    黃國昌喊自己「這一兩年走溫暖路線」 王鴻薇笑到差點噴飯

    民眾黨立委黃國昌開Youtube新節目「中午不餓bar」，邀請被罷免名單中聲量很高的國民黨立委王鴻薇。（擷取自YT節目「中午不餓bar」）

    民眾黨立委黃國昌開Youtube新節目「中午不餓bar」，邀請被罷免名單中聲量很高的國民黨立委王鴻薇。（擷取自YT節目「中午不餓bar」）

    2025/07/19 22:58

    〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨立委黃國昌開設YouTube新節目「中午不餓bar」，邀請被罷免名單中聲量很高的國民黨立委王鴻薇。黃國昌說，他這一兩年「走比較溫暖的路線」，此話一出，吃飯吃到一半的王鴻薇突然「噗呵呵呵」笑出來，逗笑一旁的黃國昌，直問她：「妳有需要笑成這樣嗎！」

    黃國昌說，王鴻薇的問政很犀利，也常去碰弊案，有些立委是服務取向的，就比較不敢去碰這些事情。王鴻薇說，她從小就當風紀股長，認為黑白是非要分清楚。

    黃國昌問王鴻薇，什麼時刻會讓她覺得神經線要斷掉？他先「老黃自誇一下」，雖然他這一兩年，「走比較溫暖的路線」。此話一出，吃飯吃到一半的王鴻薇突然「噗」一聲笑出來，笑到差點噴飯，也讓一旁的黃國昌尷尬地笑了，直問王鴻薇：「妳有需要笑成這樣嗎！」

    黃國昌繼續說，他以前是很衝的，所以民進黨那些立委很喜歡來搞他，認為一直吐他他就會發作。王鴻薇說，她也是很容易被激怒的；但黃國昌說他覺得王鴻薇的EQ很好，每次協商聽民進黨團總召柯建銘和幹事長吳思瑤亂講話都不會生氣。

    王鴻薇說，如果是她預訂本來要處理好的事情，結果最後還是出包，那她就會被激怒；但如果是預料中民進黨這些人在講幹話，她反而不會生氣，因為這些人本來就是會講這些廢話。

    黃國昌說，他認為在工作紀律層面，王鴻薇和他蠻像的，因為他們都不在做個人的事情，而是公眾的事情，如果有些重要的事情工作紀律沒有養好，真正辜負的是一般的人民，所以他完全可以理解王鴻薇所描述的狀況。

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