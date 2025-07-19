7月26日監票員無法就地投票 基隆選委會：作業不及

投票示意圖。（資料照）

2025/07/19 22:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨籍的基隆市立法委員林沛祥罷免案，將於7月26日舉行罷免投票，民進黨基隆市議員鄭文婷今天（19日）晚間表示，基隆市選舉委員會刻意為難監察員，造成監察員無法在工作地投票，而必須中午請假趕回戶籍地投票，影響監察員投票權益。基隆市選舉委員會表示，依照法規要求，罷免提案人於7月8日送交監察員名冊，基隆市選委會直至7月9日才收到，故不及列入工作地投票造冊。

鄭文婷說，今天開始一連兩天，選委會辦理監察員講習，卻陸續有多位監察員向她投訴，無法在自己監票的投開票投票，造成監察員的兩難，可是距離7月26日投票日，只剩下6天。

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鄭文婷說，已依選委會要求，民進黨基隆市黨部確實也是在期限內完成送件，但基隆市選委會卻以選舉人名冊已造好冊為由，拒絕依照監察員實際服務地點進行修正，導致所有監察員無法就地投票。這樣的處理方式，與以往選舉經驗不符，以往基隆的監察員可在自己監票的投開票所完成投票，選務單位也會協調配合。

基隆市選委會說明，依照立委林沛祥罷免案編造投票所名冊注意事項工作地投票投票人之名冊編造規定，區公所應於7月7日17時前將工作地投票之工作人員名冊，送達戶籍地戶政事務所。

選委會依程序表規定於7月4日函請提議人之領銜人及被罷免人推薦投（開）票所監察員，並請於收文後4日內將推薦監察員名冊送審查，選委會7月9日始接到提議人之領銜人及被罷免人推薦投（開）票所監察員完整名冊，以致不及列入工作地投票造冊，如選務工作人員無法於工作地投票者，仍可於投票當日返回戶籍地投開票所投票，不影響其投票權益。

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