王定宇返鄉助罷魯明哲 除魯若成「來中壢老街吃牛肉麵」

立委王定宇今晚參加「中壢公民之夜」，力挺罷免除魯順「壢」。（記者黃政嘉攝）

2025/07/19 22:47

〔記者黃政嘉／桃園報導〕726罷免投票最後黃金週，桃市第三選區「破蛋除魯」罷免魯明哲團隊與多位民進黨籍桃園市議員，今晚在中壢水頭伯公天幕公園辦「中壢公民之夜」，立委王定宇到場挺除魯順「壢」，他問大家願不願意身邊所愛的人，將來讓中國共產黨來管？若不願意，投同意罷免，且每人至少拉一票，「若罷免成功，咱作伙來中壢老街吃牛肉麵」讓台灣民主更健全。

立委王義川、金鐘歌王楊烈等人也到場宣講，晚會吸200位鄉親配戴「守護台灣，拒絕統戰」飄帶、手搖「大罷免大成功」旗子響應，眾人跟喊「罷免投同意，反共護台更有力」、「光復桃園、六區全罷」等口號。

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王定宇表示，他曾就讀忠貞國小，也打趣說到「18歲前的女友都在這」所以今天不算來賓，而是回來故鄉宣講。他說，這次大罷免跟黨派無關，跟每個人選擇有關，大家都在台灣安身立命，「這是咱的家，咱疼惜的所在。」家若沒了，每人都倒楣，不分黨派。記得以前凌晨3點，父親咳著痰騎單車去市場買菜，有一點錢買3顆蘋果給孩子，因為省錢讓孩子補習，為人父母的疼惜心很偉大。

王定宇說，花蓮去年4月地震，國民黨立院黨團總召傅崐萁不留在花蓮，帶藍委跑去與中國政協王滬寧握手會談，當藍委做惡，人民就有權罷免討回來、教訓，這就是民主，若我們自己不保護這塊地，沒其他人能保護，一群人站出來，為自己家、國，站出來發聲，團結就有力，改變國家命運，國家就有希望。

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