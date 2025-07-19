藍營反罷免晚會遇雨！盧秀燕還在台上 民眾已走一半

晚會未結束，盧秀燕還台上，民眾已陸續離場，椅子也空出收起來。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/19 22:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免投票前最後黃金週，國民黨今晚由台中市長盧秀燕領軍舉行「中台灣再贏一次」反罷造勢晚會，號召萬人參加，盧秀燕在現場喊出超過2.6萬人參加，不過晚會進行時天公不做美，時而下雨，不時有民眾離場，盧還在台上宣講、拉手感謝，台下民眾已經趕著躲雨，走了約一半，台下椅子也空了大半，已經有人在收椅子。

國民黨今晚7點將在市政路、黎明路口「交六廣場」推出萬人反惡罷晚會，排出「總統大選級」規格大卡司，助講陣容大咖盡出，盧秀燕、韓國瑜、藍白兩黨主席朱立倫、黃國昌，藍營縣市長也來參加，雨一下大一下小，上台宣講時都縮短，雲林縣長張麗善也抱怨時間過太快，盧秀燕大進場也被迫提早1小時，主持人也喊出風雨生信心，沒趕上大進場的韓國瑜在雨停時上台宣講。

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晚會壓軸盧秀燕提早宣講時，仍有不少民眾趕著離開，一隊一隊的人群忙著穿雨衣、撐傘離場，最後與藍委等人拉手感謝時，陣雨襲來，8點多時民眾已走了約一半，台下椅子也空了大半，已經在收拾。

晚會未結束，盧秀燕還台上，民眾已陸續離場，椅子也空出收起來。（記者蔡淑媛攝）

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