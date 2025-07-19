挺大罷免！宜蘭國一生設計「罷免符咒」 陳俊宇嘆連學生都能辨是非

宜蘭國中生設計超有創意的「同意罷免符咒」。（圖擷取自立委陳俊宇臉書）

2025/07/19 22:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕726大罷免決戰黃金週，宜蘭有國中生聲援力挺，設計超有創意的「同意罷免符咒」，並私訊民進黨籍立委陳俊宇，希望能為「大罷免」盡心力，強調就是「看不慣藍白立委鬧國會亂刪預算！」陳俊宇晚間在臉書秀出符咒，拜託鄉親站出來，帶著這張符咒加持，勇敢投下「同意罷免」，一起守護同學們的未來。

陳俊宇19日晚間在臉書貼出「來自宜蘭即將升國一同學設計的『同意罷免符咒』」，寫道「昨天，一位宜蘭國一的學生，私訊俊宇，希望能夠為『大罷免』進一份心力。」並轉述學生對他說「我看不慣藍白立委鬧國會亂刪預算！」

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陳俊宇感嘆，一位即將升國一的學生，都能夠分辨是非，看得懂藍白兩黨在立法院的行為，是如何的不可理喻，拜託鄉親朋友們，剩下最後的一週，我們可以打電話給外縣市的朋友，7/26這一天，一定要站出來，帶著這位同學的符咒加持，一起勇敢的投下「同意罷免」，用我們手中的這張票，守護同學們的未來！

這張超有創意的「同意罷免符咒」，格式講究一點都不馬虎。「符頭」又稱三清，分別寫下中華、台灣、民國；而在「勅令」部分，來自「罷免大成宮」，音取成功，象徵「罷免一定大成功」，奉符頭所提號令神明還是「罷免佛祖」，並蓋下紅色大印「同意罷免」；主要以執行動作的「符身」，則寫下「七月廿六日同意罷免」，再次提醒大家一定要投下同意票。

最厲害的「符腳」竟暗藏玄機，如同整張符咒的驅動程式，一般法師提筆後會塗黑不讓人察覺，但學生直指「舔共立委」毫不掩飾、避諱，直接選擇正面對決的勇氣及魄力，讓網友大讚「超有才！」未來一定不得了。

宜蘭國中生設計「同意罷免符咒」，私訊綠委陳俊宇力挺大罷免。（圖擷取自立委陳俊宇臉書）

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