「反惡罷、護新竹」晚會藍白合 這些大咖現身挺鄭正鈐、高虹安

高虹安、鄭正鈐現身「反惡罷、護新竹」晚會，呼籲市民出門投不同意票。（記者洪美秀攝）

2025/07/19 22:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹雙罷免國民黨立委鄭正鈐、涉貪停職市長高虹安今晚是最後黃金週末，藍白舉辦「反惡罷、護新竹」晚會，邀請新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠和苗栗縣長鍾東錦等人站台，民眾黨主席黃國昌、代理市長邱臣遠、民眾黨團立委出席，館長陳之漢、直播主陳清茂擔任神祕嘉賓，號召市民7月26日出門投下不同意罷免票。

「反惡罷、護新竹」晚會在天公壇公園草坪舉辦。鍾東錦致詞說，民主政治絕對是講法治而不是講人治，若大罷免通過，許多福國利民的法案全都不算數，包括大家最關心的財劃法，像苗栗之前破產，大家薪水都發不出來，苗栗負債將近5百億，盼望著財劃法盡快實施。如果大家支持普發1萬元，726就要支持鄭正鈐，投下不同意票。

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嘉義市長黃敏惠說，嘉義市跟新竹市是姊妹市，這次大罷免讓她很心疼，所有新竹人委屈也是台灣人的委屈，在這時刻要站出來，不僅是為了新竹、台灣，更為了中華民國，「我們堅持要捍衛正義的事」。

新北市長侯友宜也痛批，這些立委、市長有做錯什麼事？憑什麼採取無差別手段把他們罷免？台灣民主50年後竟然走回頭路，在野黨還是要走上街頭抗議執政黨，現在民主的困境比過去還要嚴重，只要你反對民進黨，就要把你幹掉。他一輩子做刑事警察，對就對，不對就不對，壞人抓去關，好人就把他顧好，不會去管他是什麼黨、什麼派。現在更是把國民黨立委當中共同路人，如果有證據就辦啊，不要用恐嚇的方式對待民選的立委。甚至要用罷免方式全面撲殺反對民進黨的人，「實在太可惡了」，呼籲新竹人一定要站出來反罷免投不同意。

苗栗縣長鍾東錦說，財劃法對苗栗很有幫助，希望趕快實施。（記者洪美秀攝）

嘉義市長黃敏惠心疼新竹市人，呼籲出來投不同意票。（記者洪美秀攝）

新北市長侯友宜批評民進黨清算鬥爭在野黨。（記者洪美秀攝）

柯文哲的妹妹柯美蘭喊柯文哲是清白的。（記者洪美秀攝）

民眾黨主席黃國昌、新竹市代理市長邱臣遠呼籲市民出門投不同意票。（記者洪美秀攝）

神祕嘉賓館長陳之漢上台反罷免。（記者洪美秀攝）

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