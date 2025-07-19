無差別大罷免？曹興誠狠打臉：藍委集體犯罪 法案從北京丟到台北

反共護台志工聯盟「重返青島 護國保台晚會」晚會曹興誠壓軸宣講。（記者陳逸寬攝）

2025/07/19 22:11

〔記者李文馨／台北報導〕726大罷免決戰黃金週，反共護台志工聯盟今晚在立法院外舉行「重返青島 護國保台」晚會，5萬民眾不畏風雨，湧入濟南路與青島東路。聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠說，有人質疑為何要無差別式的罷免，認為大罷免沒有正當性，他強調，藍委集體犯罪，法案直接從北京丟到台北三讀，人民不答應才有大罷免。

護國保台晚會開場由金曲樂團董事長樂團、滅火器主唱楊大正、饒舌歌手大支合體登台演唱「島嶼天光」、「台灣頌」、「眾神護台灣2025版」，拍謝少年也在活動最後高唱「溫柔的所在」、「時代看顧正義的人」等曲，數十位民眾自備「台灣獨立」的旗面隨音樂搖擺，現場氣氛熱絡，有人泛淚，「大罷免、大成功」、「726、投同意」等口號在夜晚中此起彼落。

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反共護國志工聯盟主辦的「護國大遶境」徒步抵達立法院，「護國勇腳隊」領隊何冠霆說，他們徒步走了368公里，象徵台灣368個鄉鎮，相信不管是什麼族群、宗教、黨派，民主都是大家共同的信仰。近一年國會亂象橫行，人民走出來就是要讓違法亂紀的立委知道，台灣人絕對會出來投票捍衛民主。

民進黨團幹事長吳思瑤宣講時說，罷免有兩種，公民團體的罷免是愛、是良善，國民黨「以罷制罷」、造假的罷免是仇恨、邪惡。這場大罷免行動不是讓民進黨團從五一戰隊變成六一戰隊，「這不是政黨對決，而是民主的修復」。

曹興誠壓軸致詞提到，現場氣勢非常浩大，估計有5萬人在這裡，全台起碼有1000萬人的心跟罷團在一起。很多志工不眠不休推動大罷免，從青鳥開始走到第三階段，不為名利、只為了民主自由站出來，他感謝年輕志工，讓他在人生晚年走過這一段具有無比意義的旅程。

對於外界質疑為何要無差別罷免，曹興誠說，錯了，全部都罷免是因為藍委在集體犯罪、組織型的犯罪，從朝拜王滬寧後開始各種亂法，推動法案、刪減預算完全不溝通、不透明，法案直接從北京丟到台北三讀，人民不答應。

他強調，藍白跳過程序正義、非法推動決議，過程中使用種種暴力，國民黨在國會專制、獨裁、暴力，為中共服務，人民要趕他們下台，最後這個禮拜人民繼續努力，一定會大罷免、大成功。

「重返青島 護國保台」晚會群眾手機點燈、高舉旗幟呼喊口號。（記者陳逸寬攝）

反共護台志工聯盟「重返青島 護國保台晚會」群眾高舉旗幟呼喊口號。（記者陳逸寬攝）

反共護台志工聯盟「重返青島 護國保台晚會」人潮爆棚。（記者陳逸寬攝）

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