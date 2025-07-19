黃金週末造勢 柯建銘號召新竹市民罷掉高虹安、鄭正鈐

民進黨立院總召柯建銘穿著同意罷免的衣服，號召市民26日出來投同意罷免。（記者洪美秀攝）

2025/07/19 21:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）26日將舉行罷免投票，今晚最後黃金週末，新竹雙罷舉行「罷免是愛」的反共護台公民開講，邀罷團領銜人朱約信及皮筋兒和歐陽霆等人宣講，壓軸的民進黨立院總召柯建銘說，藍白立委各種丟臉行徑已讓台灣看不下去，號召市民26日站出來罷免高虹安與鄭正鈐，找回新竹光榮。

新竹雙罷總部與罷團昨晚集結在二二八公園的草地上，由朱頭皮開場演唱，提到這場大罷免就是愛台灣的表現，更是反共的堡壘。新竹雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博也細數高虹安與鄭正鈐不適任的理由，包括高虹安涉貪停職被判7年4個月，卻還高調出席活動及反罷免，不僅市政失能，市政更是幾乎停擺，還違反行政中立。而鄭正鈐除有上百件官司纏身，更與詐騙集團及敵對勢力的國台辦往來密切，被助理檢舉接受中資贊助選舉，跟詐騙集團糾纏不清，還與犯罪組織過從甚密、包庇暴力討債。

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而最早喊出大罷免大成功的民進黨立院總召柯建銘也說，藍白在國會利用多數優勢，第一會期除毀憲亂政，提出國會擴權等法案被憲法法庭判違憲後，如今第二會期的目標就是要搞垮國家，包括通過財劃法及提出違憲的普發現金1萬元特別條例，這些都是為了附和中共，拖垮國家的財政，藍白立委各種丟臉的行徑已讓台灣看不下去，號召市民26日站出來罷免高虹安與鄭正鈐，找回新竹的光榮。

新竹雙罷舉行「罷免是愛」的反共護台公民開講，現場吸引許多支持者參與。（記者洪美秀攝）

雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博細數高虹安與鄭正鈐不適任的原因。（記者洪美秀攝）

新竹雙罷在228公園舉行罷免是愛反共護台的公民開講活動。（記者洪美秀攝）

新竹雙罷在228公園舉行罷免是愛反共護台的公民開講活動。（記者洪美秀攝）

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