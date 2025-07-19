苗博雅：130萬人連署大罷免 告訴毀憲亂政的立院「人民最大」

苗博雅說，這次公民運動，要告訴毀憲亂政的立法院「人民最大」。（記者陳逸寬攝）

2025/07/19 21:59

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免投票日前的黃金週末，罷免團體今（19日）重返立法院周邊舉辦「護國保台晚會」；台北市議員苗博雅一現身立刻引發爆棚歡呼，台下熱烈高喊「阿苗我愛你」。苗強調，國民黨稱大罷免不是民主，雖然立院過半很大，但這次史無前例的公民運動，不代表不民主或不正當，更是要告訴這個史無前例、毀憲亂政的立法院，「人民最大！」

晚會現場湧入上萬人潮，苗博雅指出，這是她參與過最多顏色旗幟的活動，參與者來自四面八方，大家可能來自不同族群，但共同信念就是民主。

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苗博雅談到，國民黨近期常宣稱「世界民主國家沒有大罷免、大罷免就是不民主」的說法，但此言只講一半。她指出，全世界民主國家，也沒有任何一個立法院會惡意修法癱瘓憲法法庭，或透過審預算、關閉其他憲法機關，甚至把行政權的預算權力收歸己有。

苗博雅說，在行政、立法意見相左時，各國憲法皆有解決機制，例如美國總統的否決權、法國總統解散國民議會的權力；而台灣的憲法，所有對立法院的監督制衡機制都被親手摧毀，總統既無否決權、也無法主動解散國會，唯一能讓惡法喊停的憲法法庭，也被立法院鎖進冷凍庫。

苗博雅強調，這次有130萬公民站出來連署，行使憲法第17條賦予的罷免權，目的就是為了向立法院表明：「雖然立院過半很大，但憲法更大、人民更大。」立法院多數黨自稱代表100%民意，但國家仍有權力分立與相互制衡，絕非60席立委就能推翻主權在民所累積的憲政秩序。

回顧11年前的319太陽花學運，苗博雅說，當時國民黨在立法院同樣過半，聲稱代表台灣真正民意，但2014年3月30日，50萬人站上凱道，太陽花學運明確告訴國會「人民才是頭家、人民最大」。她堅信，11年後的今天，130萬公民再次站出來，走在所有政黨前面，讓所有政治人物緊跟腳步。11年前的學運改變了台灣差點因為服貿與中國綁在一起的命運，11年後的同一地點也將再次改變台灣命運。

苗博雅強調，大罷免是史無前例的公民運動，但民主且正當，目的是要告訴這個史無前例、毀憲亂政的立法院，人民最大。

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