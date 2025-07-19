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    牛煦庭猜是I人被讚好厲害！黃國昌又說「我沒做過那個測試」

    民眾黨立委黃國昌與國民黨立委牛煦庭。（取自黃國昌「中午不餓bar」節目直播畫面）

    民眾黨立委黃國昌與國民黨立委牛煦庭。（取自黃國昌「中午不餓bar」節目直播畫面）

    2025/07/19 21:32

    〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨立委黃國昌近期開設Youtube新節目「中午不餓bar」，邀請被罷免名單中聲量最高的幾個國民黨立委。黃本週邀請國民黨立委牛煦庭上節目，稱牛是「立法院第一美男子」，兩人聊到各自的MBTI（人格測試），牛猜黃跟自己一樣是「I人」，黃先讚被牛看出來了，牛很厲害，但旋即又說，「其實我沒做過那個測試」，讓牛有些尷尬笑場。

    I人不愛社交

    黃說，牛形容自己是MBTI的I人，但老實說完全看不出來，詢問牛I的性格到底反映在哪裡？牛則回應，很多I人表面上都善於社交，而E跟I最大的差別是，E看到人群會越來越嗨，越社交越有能量，但I人是跟人相處久了就會累。

    牛煦庭表示，雖然大家說他口才不錯，頭腦很清楚，但他剛開始當議員時確實跟大家比較有距離感，他就越磨越有突破，「但本質上我社交還是挺累的」，每天下班完回家就躺著不想動，不太想講話。

    黃國昌問牛煦庭，「那你覺得我是什麼人？」牛說，黃國昌搞不好也是I人，黃說，「被你看出來了，你蠻厲害耶」。不過，黃又說，老實講，「我沒有做過那個（MBTI）測試」，牛笑問，那黃怎麼確定自己是I人？黃則說，他聽牛描述那個型態，覺得自己是接近的。

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