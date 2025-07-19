「大便」豈能吃4年？楊力州籲罷免國民黨立委

「護國保台晚會」導演楊力州宣講。（記者廖振輝攝）

2025/07/19 21:09

〔記者陳政宇／台北報導〕24件國民黨立委罷免案投票倒數7天，反共護台志工聯盟今（19日）重返立法院周邊舉辦「護國保台晚會」。導演楊力州表示，有人建議讓國民黨立委好好當4年，但若是去餐廳點咖哩飯，卻送上大便，「你要吃4年嗎？當然要把他退下去！」一席話獲得全場熱烈迴響。

支援拍攝罷免影片的楊力州回顧，半年前有位非常沒水準的國民黨立委，嘲諷拍片的電影工作者是「惡僕」，欺負「主人」，他隨即在臉書號召影視從業人員，共同拍片參與這次罷免行動，第一天便有超過80位電影工作者響應；沒想到，隔天該名立委又變本加厲，稱他們是「拿著飯碗的乞丐」，反而讓參與人數迅速突破百人。

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楊力州說，拍攝經費皆來自民間支援，沒有任何一毛錢來自政府或政黨，所有參與導演皆是無償付出，技術人員也僅領取最低薪資。儘管如此，團隊已完成多達20部影片，「我們會一直拍下去，拍到這一群國民黨立法委員下台為止。」

針對國民黨立委指控執政黨是「獨裁」，楊力州反駁說，在歷史上唯一會大量屠殺自己人民的，除了共產黨之外就是國民黨；例如高雄女中英文老師柯旗化，僅因讀了文史哲的書，名字與家鄉地名相關，便被關押17年，「這才叫做獨裁！他們根本不知道什麼叫做獨裁。」

此外，楊力州提到，有人勸「當選讓他們（國民黨立委）好好當四年就好，四年後不要選他們就可以」。楊反駁說，當你到餐廳裡面去點一份咖哩飯，結果送出來的不是咖哩，送出來是大便，「你要吃下去嗎？你要吃4年嗎？當然要把他退下去」。

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