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    鄭運鵬前助理蔡文祺遺體相驗！對方幾無剎車撞飛、頭骨破裂致死

    檢警今相驗蔡文祺遺體，初判遭高速撞擊，頭部重創。（記者吳仁捷翻攝）

    檢警今相驗蔡文祺遺體，初判遭高速撞擊，頭部重創。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/19 20:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警今天相驗不幸遭撞身亡的前立委鄭運鵬團隊主任蔡文祺遺體，因蔡妻受傷且傷心，哀慟的子女到醫院相驗。檢警初判為遭高速撞擊、頭部重創顱骨破裂致死；難過的家屬對死因暫無意見。肇事的余姓駕駛辯稱，月入僅四萬元、沒有存款，檢方裁定限制住居、出境，無保飭回；警方勘驗，發現肇事車幾乎沒有剎車跡象，顯見未注意車前狀況，撞飛前方蔡文祺騎乘的機車致命，余嫌仍須面臨負擔龐大賠償責任。

    新北市樹林區堤外道路鹿角溪段，18日下午5時許，發生49余姓男子駕駛休旅車，高速追撞前方機車車禍意外，造成蔡姓騎士與後座妻子噴飛，蔡男頭部重創，到院仍不治，妻子腿部挫傷，餘悸猶存；警方對肇事余姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車禍肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。前立委鄭運鵬則在臉書發文「文祺主任，感謝你這十年來的協助，有緣下輩子再一起努力」，證實前辦公室主任蔡文祺車禍身亡，政界也感到意外、突然。

    檢警今相驗蔡文祺遺體，初判遭撞後，頭部著地受重創，當場失去呼吸心跳，到院仍回天乏術，顱骨破裂、腦部重創為致命傷，檢方複訊過失致死嫌疑人余嫌，他辯稱未注意撞上前車，檢警勘驗現場，發現肇事休旅車在撞擊蔡姓死者騎乘的機車前，幾乎沒有剎車痕跡，佐證未注意車前狀況，將再釐清是否因操作手機等原因釀禍。

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