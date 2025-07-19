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    蔣萬安批民進黨選輸就翻桌！要用納稅錢陪他們重選

    蔣萬安痛批，民進黨發動大罷免，選輸就「冰的」（翻桌）。（記者廖耀東攝）

    蔣萬安痛批，民進黨發動大罷免，選輸就「冰的」（翻桌）。（記者廖耀東攝）

    2025/07/19 20:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨今晚在台中推出「中台灣再贏一次」反罷晚會，台北市長蔣萬安站台助陣，蔣萬安痛批，民進黨發動無差別大罷免，選輸就「冰的」（翻桌），沒收去年的立委選舉，要用納稅錢陪他們重選，籲民眾若繼續沈默，將放任民進黨繼續惡搞、撕裂台灣、國家內耗，7月26日用選票告訴民進黨與全世界，台灣民主不是民進黨作主，是人民作主。

    蔣萬安指出，民進黨發動無差別大罷免，卻說不出罷免個別立委的正當理由，罷免公報內容東拼西湊，民進黨選輸就「冰的」，沒收去年立委選舉，要用納稅錢陪他們重選，要台灣只剩一種聲音，不准有不同意見監督制衡，只能一黨獨大，否則就被罷免，成要被打掉的雜質。

    他更批，民進黨為罷免罷到瘋了，竟有人說「職棒球員沒有打假球的認真」，假球案污辱球員更揭棒球人心中的痛，民進黨操作罷免已到沒有人性的地步；更有人說大罷免是唯一生路，否則男人送戰場換石油、女人成行動器官庫，但17年前也說過男人找不到工作、女人找不到丈夫、小孩去黑龍江當兵，民進黨根本是詐騙集團。

    蔣萬安說，還有人罷免罷到教訓災民救災靠自己，災民請求國軍幫忙，卻說要社區發揮力量，災民爬到屋頂修房屋不幸身亡，竟有高官說是自己要爬上去，痛批民進黨不顧人權。

    他說，他說團結不是用講的，要有具體行動，總統賴清德說團結的確不是口號，要有行動及共同信念，他若有信念，就要為總統府、國安會、外交部養共諜道歉，連這個都做不到，談什麼信念與團結。

    蔣萬安喊話，民眾若繼續沈默，不出來投票，就會放任民進黨繼續惡搞、撕裂台灣，讓國家內耗，籲大家7月26日一定要出來投票，讓社會安定、國家回正軌，7天後用手中選票告訴民進黨、告訴全世界，台灣民主不是民進黨作主，是由人民作主。

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