傅崐萁黃金週造勢「少一個0」 林右昌：花蓮民心思變

「大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街。（記者廖振輝攝）

2025/07/19 20:11

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免投票日前的超級黃金週，各政黨及罷免團體全力催票。對於被視為關鍵指標的國民黨立委傅崐萁，民進黨秘書長林右昌今（19日）表示，傅今天在花蓮上午和下午各有一場造勢，兩場規模約400人，且是動員黨務系統，與其過去的動員數千人的場面相比，少了一個0，可見花蓮民心思變。

罷團「護國大遶境」今天抵達台北市終點，晚間在立法院周邊的濟南路和青島東路舉辦「護國保台晚會」，林右昌亦率領黨公職參與掃街。林受訪說明，「護台大遶境」是希望透過整個過程，讓民眾知道罷免的意義、726要投票，從南部繞了一圈回來，沿途有很多民眾加油打氣，也有人跟著車隊走，充分展現人民力量。

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被問及投票前的造勢活動，林右昌表示，罷團都已經有規劃，所有民進黨公職會全力配合，24日在凱道集結，各地罷團於25日的投票前夕也有相關造勢，民進黨都會積極協助。

媒體詢及，台中市長盧秀燕對民眾嗆聲一事。林右昌直言，盧秀燕滿可惜，外傳她是要選總統的政治人物，對公民運動應該要有更高認識，民眾問她為什麼不反共，她可以堅定回應自己反共就好，實在不需要嗆聲、要民眾去救災；且過去中南部有災情，都是跨縣市支援，若盧秀燕在意，也可動員台中市救災能量，而非反嗆民眾，這不符合競選總統的高度。

對於國民黨立委稱自己被罷團騷擾，並質疑賴政府催化社會對立。林右昌則回應，民眾詢問洪孟楷為何要修「兩岸人民關係條例」第29條，把禁制海域權力從國防部移到海委會，這問題很好，人民有知的權利，身為民意代表也有回答義務，洪孟楷不需要顧左右而言他。

民進黨秘書長林右昌今天出席在台北市舉辦的「護國大遶境」，率領黨公職徒步掃街。（記者陳政宇攝）

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