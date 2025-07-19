黃國昌台中開嗆！轟賴清德：只會喊大罷免、大成功

黃國昌呼籲這次反惡罷，「人民站出來，教訓民進黨！」（記者廖耀東攝）

2025/07/19 20:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免投票前最後黃金週，國民黨今晚由台中市長盧秀燕領軍舉行「中台灣再贏一次」反罷造勢晚會，民眾黨黨主席黃國昌今天率先上台開講，細數藍白合作通過法案，並痛批民進黨及賴清德只會說「大罷免、大成功」，所做所為違反民意，呼籲這次反惡罷，「人民站出來，教訓民進黨！」

黃國昌強調，現在是台灣人、台中人的團結時刻，要對抗民進黨與賴清德獨載專制，他說，今天從台北下來台中午陪藍委羅廷瑋、廖偉翔在市區車掃，是為了台灣民主和留住台中優質立委。

請繼續往下閱讀...

黃國昌又批，賴清德從去年520就職總統，只繳出蒼白無力的施政成績單，只有製造仇恨對立與衝突，指民進黨停滯不前，但藍白立委沒有停下腳步，推動福國利民的法案，推出民進黨跳票的承諾。

黃國昌再罵民進黨政府操持國家機器，卻正事不做，國事百廢待舉、面對國際挑戰，只會說「大罷免、大成功」， 還好藍白合作仍過福國利民的法案，包括還假於民、幫軍人加薪、普發1萬、虐兒等法案，呼籲投票不同意罷免。

今天國民黨號召百輛遊覽車參加反罷台中造勢晚會，也造成七期週邊交通擁塞、打結。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法