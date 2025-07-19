為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃金週末衝刺 !鍾佳濱民主宣講 籲屏東鄉親助催罷免同意票

    民進黨立委鍾佳濱今日於屏縣高樹鄉舉辦民主宣講。（圖 由立委鍾佳濱服務處提供）

    民進黨立委鍾佳濱今日於屏縣高樹鄉舉辦民主宣講。（圖 由立委鍾佳濱服務處提供）

    2025/07/19 19:55

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕7月26日將進行罷免投票，民進黨立委鍾佳濱今（19日）於屏縣高樹鄉舉辦民主宣講，邀請高雄市議員湯詠瑜、台南市議員李啟維以及桃園市議員黃瓊慧，共同為罷免投票案發聲，盼屏縣民眾了解國會現況，致電親友催出同意票。

    高雄市議員湯詠瑜表示，雖然這次高雄與屏東都沒有罷免案，但高雄過去曾經歷韓國瑜罷免案，當時她心情忐忑，未料最終竟有超過90萬人投下罷免同意票，遠超過當時的當選票數，足見人民的力量不容小覷。

    桃園市議員黃瓊慧線上熱情響應，感謝屏東鄉親、立委鍾佳濱對罷免行動的支持與鼓勵。她表示，這次桃園選區堪稱「全壘打」，6席立委全數遭罷免提案，足見地方的怒吼與民意。

    台南市議員李啟維指出，丹娜絲颱風重創台南，尤其溪北地區整排電線桿倒塌，災情慘重。第一時間，台電人員即刻進場搶修，各縣市也迅速調派人力與物資前來支援。然而藍白兩黨卻在國會粗暴刪減台電上千億的預算，罔顧基礎建設與人民民生。

    立法委員鍾佳濱則痛批，藍白兩黨年初在立法院舉手刪除撥補「農業特別收入基金」預算，嚴重影響政府救助農業、補貼災損的經費，屏東是農業大縣，雖然這些立委非屏東人所選，但跟屏東也有仇。

    鍾佳濱也指出，現在藍白兩黨就是透過違憲亂政來癱瘓政府，企圖讓國家陷入停電狀態，呼籲屏東鄉親積極催票，淘汰不適任立委，讓國家恢復正常的運轉。

    民進黨立委鍾佳濱今日於屏縣高樹鄉民主宣講，鄉親踴躍參與。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    民進黨立委鍾佳濱今日於屏縣高樹鄉民主宣講，鄉親踴躍參與。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播