黃金週末衝刺 !鍾佳濱民主宣講 籲屏東鄉親助催罷免同意票

民進黨立委鍾佳濱今日於屏縣高樹鄉舉辦民主宣講。（圖 由立委鍾佳濱服務處提供）

2025/07/19 19:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕7月26日將進行罷免投票，民進黨立委鍾佳濱今（19日）於屏縣高樹鄉舉辦民主宣講，邀請高雄市議員湯詠瑜、台南市議員李啟維以及桃園市議員黃瓊慧，共同為罷免投票案發聲，盼屏縣民眾了解國會現況，致電親友催出同意票。

高雄市議員湯詠瑜表示，雖然這次高雄與屏東都沒有罷免案，但高雄過去曾經歷韓國瑜罷免案，當時她心情忐忑，未料最終竟有超過90萬人投下罷免同意票，遠超過當時的當選票數，足見人民的力量不容小覷。

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桃園市議員黃瓊慧線上熱情響應，感謝屏東鄉親、立委鍾佳濱對罷免行動的支持與鼓勵。她表示，這次桃園選區堪稱「全壘打」，6席立委全數遭罷免提案，足見地方的怒吼與民意。

台南市議員李啟維指出，丹娜絲颱風重創台南，尤其溪北地區整排電線桿倒塌，災情慘重。第一時間，台電人員即刻進場搶修，各縣市也迅速調派人力與物資前來支援。然而藍白兩黨卻在國會粗暴刪減台電上千億的預算，罔顧基礎建設與人民民生。

立法委員鍾佳濱則痛批，藍白兩黨年初在立法院舉手刪除撥補「農業特別收入基金」預算，嚴重影響政府救助農業、補貼災損的經費，屏東是農業大縣，雖然這些立委非屏東人所選，但跟屏東也有仇。

鍾佳濱也指出，現在藍白兩黨就是透過違憲亂政來癱瘓政府，企圖讓國家陷入停電狀態，呼籲屏東鄉親積極催票，淘汰不適任立委，讓國家恢復正常的運轉。

民進黨立委鍾佳濱今日於屏縣高樹鄉民主宣講，鄉親踴躍參與。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

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