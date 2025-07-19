漢光驗證城鎮作戰撞況多 學者蘇紫雲：戰甲車應考慮裝這款「低科技」

瑞士M109A5自走砲城鎮行駛間裝有後視鏡。（蘇紫雲提供，Clemens Niesner版權所有）

2025/07/19 20:03

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」演習期間戰甲車與民車擦碰撞頻傳，引發外界關注軍事操演與民間交通場域問題。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，這次演習展現多項創舉，但也反映出台灣城鎮環境狹小，戰、甲車行駛應更重視駕駛視野與安全，未來不妨考慮裝設後照鏡等「低科技、高實用」配備。

蘇紫雲指出，國軍現行裝備如M1A2戰車、自走砲等，在設計上雖具備高科技光電觀測系統，但駕駛人員在城鎮道路機動時，仍以直接視野最為直觀，後照鏡雖簡單，卻是實用性極高的裝備。

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蘇紫雲強調，事實上包括德國豹2、英國挑戰者戰車，甚至美軍M109自走砲等，在北約實兵演訓中皆可見後照鏡配置，有的還能彈性折疊，因應巷弄或林地穿越需求。

他也提到，早年國軍曾嘗試為戰甲車加裝後照鏡，卻遭外界譏諷為「戰車裝機車鏡」，導致後續推動受阻。他直言：「如果笑它裝鏡子，結果演習擦撞，那不是更尷尬嗎？」他呼籲國軍應重視這類細節，學習先進國家善用低科技，增加演訓期間的風險控管。

針對此次演習部分新式裝備曝光，他也肯定國防部主動直播M1A2射擊訓練、公開新式武器的戰略溝通思維，顯示軍方願意邁向透明，爭取社會理解與支持。他認為，後續應持續強化基層部隊與媒體的互動流程，並借鏡友盟國家經驗，設立「採訪識別臂章」、落實機敏裝備遮蔽，讓實戰演練與全民國防教育雙軌推進。

德國豹2戰車也裝配後視鏡。（蘇紫雲提供）

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