護國保台屏東隊到大溪 籲7/26站出來投罷免同意票

護國保台屏東隊到大溪進行「人民是頭家政策宣講」活動，吸引不少民眾到場。（議員許家睿提供）

2025/07/19 19:35

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是罷免投票前的黃金週末，護國保台屏東隊到大溪進行「人民是頭家政策宣講」活動，立委徐富癸痛批，藍白在國會「親共賣台」、「違法亂紀」，傅崐萁帶隊去中國給王滬寧摸頭，回來用立法院糟蹋行政權毀憲亂政，全民應挺身而出表達不滿；民進黨屏東縣黨部主委羅平道則表示，屏東與桃園站在同一陣線，共同守護台灣民主，「站出來是我們的義務」。

宣講活動於今日下午在大溪埔頂公園舉行，除護國保台屏東隊聲援外，立法委員郭昱晴、張雅琳，民進黨發言人卓冠廷、罷免桃園市第六選區立委邱若華領銜人林萬榮、「台灣鷹爸」徐柏岳、女力護國計畫奕寧、國際棒球裁判劉柏君及市議員許家睿都到場。

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郭昱晴說，罷免邱若華就是罷免傅崐萁、就是罷免中國共產黨；徐柏岳表示，這次大罷免會讓全世界見識到台灣的民主力量；林萬榮說，西藏也好、新疆也罷，甚至是香港，台灣絕對不能步上其後塵，台灣的價值就是自由民主，守之不易也要守護住；張雅琳說，邱若華完全跟傅崐萁站在一起，背叛人民與民主的立委應該被下架。

劉柏君表示，7月26日投票也是向國際社會宣示台灣不向中國惡鄰居傾靠，要做國際民主自由國家的盟友；奕寧表示，謝謝所有桃園人的勇敢，讓罷免六席全數進入三階，剩下最後一週了，下週一定要出門投票；許家睿說，這些立委到了罷免最後關頭還是沒有任何反省，必須投下同意票罷免。

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