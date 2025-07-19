侯友宜：罷免若成功變一黨獨大 國家就沒有自由

新北市長侯友宜等人到場致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/19 19:26

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市黨團今（19）日在板橋第一運動場舉行「反惡罷 新北愛國者行動」，藍營大咖聚集，現場也聚集近2萬人次。新北市長侯友宜表示，台灣需要包容的力量，互相說好話團結起來，但這些年內鬥的太厲害，綠營整天喊罷免，罷免勞民又傷財，只是浪費大家時間，如果罷免成功變成一黨獨大，國家就沒有自由。

侯友宜指出，新北這些藍委不只是會質詢，他們長期為新北爭取中央資源，從基礎建設、軌道交通到污水下水道，努力不懈，應該要繼續留下來替新北打拚。

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侯友宜表示，今天不只是新北市，連嘉義市、雲林縣、台中市、彰化縣等縣市長都來了，因為他們看不過去，看不下去民進黨用罷免否定掉努力的立委。前陣子南部淹水，災情嚴重，新北市第一時間就伸出援手，現在民進黨政府竟然連救災都說「不救災」。

侯友宜說，台灣需要包容的力量，互相說好話團結起來，但這些年內鬥的太厲害，「中華民國是我們的國家，台灣也是我們的家，有什麼好分的」，大家要好好團結，綠營整天喊罷免，罷免勞民又傷財，只是浪費大家時間，如果罷免成功變成一黨獨大，國家就沒有自由，期望大家為了民主自由站出來。

侯友宜表示，726是非常重要日子，這不是一般的罷免投票，而是台灣民主50年來最黑暗的時刻，所以大家一定要打電話催票、一定要去投票，投下「不同意罷免票」，守護自由、民主，及守護下一代。

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