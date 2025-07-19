破萬青鳥重返青島東路 冒雨高喊「726投同意」罷免

罷免黃金週，萬人重返青島東路，高呼「726投同意」罷免。（記者陳逸寬攝）

2025/07/19 19:37

〔記者李文馨／台北報導〕726大罷免決戰黃金週，正反罷免兩方進入全面肉搏戰。反共護國志工聯盟主辦的「護國大遶境」今天抵達立法院外的青島東路並舉辦造勢晚會。活動首先由董事長樂團、大支、楊大正合體登台表演，現場氣氛熱絡，群眾高喊「大罷免、大成功」、「726，投同意」。

罷團表示，截至傍晚7時，人潮從濟南路、青島東路蔓延到中山南路，人數初估已破萬人。

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晚會從晚間6時半正式開始，記者現場觀察，在傍晚5時半，濟南路上的塑膠紅椅近乎坐滿，許多群眾帶著「大罷免、大成宮」的白色帽子、揮舞罷免小旗；罷免團體則在後方高舉大型同意罷免旗幟，現場「大罷免、大成功」、「726，投同意」的口號此起彼落。

活動首先由董事長樂團、大支、楊大正合體登台表演，演唱歌曲包含島嶼天光、台灣頌、眾神護台灣2025版，現場氣氛熱絡，群眾唱到「勇敢的台灣人」時大聲合唱，舞台前方有多位民眾高舉「台灣獨立」的旗面隨風飄揚。

護國勇腳組領隊何冠霆宣講時表示，他們徒步走了368公里，象徵台灣368個鄉鎮。他們站出來、走出來就是要讓違法亂紀的立法委員知道，台灣人民絕對會站出來投票、捍衛民主。他強調，台灣民主不應該被踐踏、國會制度不應該被破壞，希望民眾把憤怒化成行動，7月26日投同意。

反共護國志工聯盟主辦的「護國大遶境」今天抵達立法院外的青島東路並舉辦造勢晚會。（記者陳逸寬攝）

民進黨秘書長林右昌（右2）參與「護國大遶境」。（記者陳逸寬攝）

反共護台志工聯盟舉辦「重返青島 護國保台晚會」。（記者陳逸寬攝）

護國保台晚會人潮擠滿青島東路。（記者陳逸寬攝）

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