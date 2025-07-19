喊全民最大黨是「不同意賴清德」 朱立倫：726對獨裁者及奧步說不

國民黨主席朱立倫批評，台灣從未有任一個執政者會發動大罷免對付在野黨，民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文不會，全球民主國家也不會，只有總統賴清德敢。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/19 19:23

〔記者黃子暘／新北報導〕面對7月26日24件國民黨立委罷免案投票，國民黨今（19）在板橋舉行大型反罷造勢。國民黨主席朱立倫說，台灣從未有任一個執政者會發動大罷免對付在野黨，民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文不會，全球民主國家也不會，只有總統賴清德敢；對於還稅於民普發現金1萬元、財政收支劃分法修法，很多民進黨人也支持，現在全民最大黨是「不同意賴清德」，籲藍綠白、中間選民對「獨裁者」賴清德及其奧步說出不同意。

朱立倫說，台灣從未有任一個執政者會發動大罷免對付在野黨，陳水扁、蔡英文不會，國民黨不會，全世界也找不到任一個民主國家會對在野黨發動大罷免，「只有一個人敢，就是賴清德」。

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朱立倫指出，726投票是守護台灣民主、小朋友、還稅於民、新版財劃法的關鍵，據他所知，也有很多民進黨人認為，不能用奧步發動罷免，也贊同普發1萬元、新北也要年增374億元統籌分配稅款，「現在全民最大黨，就是不同意賴清德」，請藍、綠、白和中間選民共同對獨裁者賴清德及其奧步說出不同意。

朱立倫說，對於「剴剴條款」虐童加重刑責修法，許多為人父母、公嬤的綠委也投反對票，一定是賴清德命令、民進黨要走廢死路線才投的；立院在野黨也拚通過還稅於民，普發一萬元現金，這是人民的錢，政府過去4年超徵1.87兆，光去年就有5300億元，民進黨卻找一堆理由裝窮、賴帳不想發，「蔡英文做得到，為什麼你（賴清德）做不到？」

反惡罷「新北愛國者行動」在板橋體育場舉行，台下群眾揮舞小國旗。（記者叢昌瑾攝）

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