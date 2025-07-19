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    批民進黨「政治屠殺」 韓國瑜：大罷免不是民主是走向獨裁

    韓國瑜出席「反惡罷 新北愛國者行動」上台致詞批評，大罷免是執政黨民進黨濫用國家資源政治屠殺。（記者叢昌瑾攝）

    韓國瑜出席「反惡罷 新北愛國者行動」上台致詞批評，大罷免是執政黨民進黨濫用國家資源政治屠殺。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/19 19:07

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市黨團今（19）日在板橋第一運動場舉行「反惡罷 新北愛國者行動」，立法院長韓國瑜致詞說，大罷免是執政黨濫用國家資源，企圖一口氣把31位在野立委通通罷免，這根本就是政治屠殺，呼籲選民用手上的選票投下不同意罷免，一定要挽救台灣民主，一定要告訴民進黨，想要走向獨裁專制，絕對不可能。

    韓國瑜指出，726這場罷免行動完全不是民主，而是一場朝向獨裁的政治運動。台灣追求民主已經30多年，從1987年前立法院長倪文亞敲下垂子的一刻，台灣解除動員戡亂，民主運動如百花齊放。然而，這次罷免案，是執政黨濫用國家資源，企圖一口氣把31位在野立委通通罷免，這根本就是政治屠殺。

    韓國瑜說，這是一場不公平、不正義的罷免，絕不能讓台灣的民主走回頭路，絕不能讓民進黨走向一黨專制。去年10月，民進黨在基隆也發動罷免，當地市民說「我支持謝國樑，但我不會去投票」，結果差點讓一個認真做事的市長被拉下台。呼籲選民一定要出來投下「不同意罷免」。

    韓國瑜說，這些藍委，一年半來問政認真、改革有為，如今卻要被政治清算，這不只是罷免，更是對台灣民主的傷害！台灣的民主，已經站在懸崖邊上，所以每位新北選民、全台灣的同胞，用手上的選票投下不同意罷免，一定要挽救台灣民主，一定要告訴民進黨，想要走向獨裁專制，絕對不可能。

    台下民眾一起比不同意罷免手勢。（記者叢昌瑾攝）

    台下民眾一起比不同意罷免手勢。（記者叢昌瑾攝）

    台下民眾高舉「我是雜質我驕傲」手牌。（記者叢昌瑾攝）

    台下民眾高舉「我是雜質我驕傲」手牌。（記者叢昌瑾攝）

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