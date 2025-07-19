719反罷免》蔣萬安批綠「詐騙集團」 賴政府該為「養共諜」道歉

反罷免新北愛國者行動在板橋體育場展開，台北市長蔣萬安（右4）同五位北市立委致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/19 18:59

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨傾全黨之力反罷免，今（19）日在新北市板橋區舉行反罷造勢，台北市長蔣萬安率台北藍委登場助講。蔣批評，民進黨拿假球案政治操作，還有人說大罷免是唯一生路，否則男人會被送到戰場，女人、小孩變器官庫，但民進黨多年前也說，兩岸如自由流通，將「查甫找無工，查某找無尪，囡仔只好去黑龍江」，有成真嗎？民進黨若有信念，就要為政府「養共諜」出來道歉！

蔣萬安說，反對罷免、反對民進黨繼續惡搞、反對台灣社會繼續內耗，就要投不同意罷免票讓國家回到正軌、安定，若讓綠營得逞，台灣社會將被持續撕裂、人民持續仇恨，這是他們不願見的；「民進黨罷免已經罷到瘋掉了」，竟有人說職棒球員沒有打假球的認真，這是對所有努力的職棒球員最大侮辱，也是對球迷最大羞辱，「假球案是所有球迷心中永遠的痛，民進黨卻拿來政治操作，罷免罷到失去人性」。

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蔣萬安指出，「有人說大罷免是唯一生路」，否則男人會送到戰場，女人小孩會變成器官庫，但民進黨多年前也說，兩岸如自由流通，將「查甫找無工， 查某找無尪， 囡仔只好去黑龍江」，有人去黑龍江嗎？「民進黨就是最大詐騙集團」；有人罷免到對立委吐口水，民進黨搞罷免，不顧災民懇求派國軍協助救災，有災民修繕屋頂不慎衰落身亡，民進黨卻說是人民自己要爬上去，「民進黨為罷免失去人性、極度冷血」。

「賴清德說，團結不是口號要有具體行動，要有共同信念」，蔣萬安批評，若有信念，「就要為總統府、國安會、外交部養共諜出來道歉！做不到談什麼信念團結？」若民進黨罷免得逞，中華民國引以為傲自由民主將被民進黨踐踏消滅，社會會只剩一種聲音，將無監督制衡力量。

國民黨在新北市板橋區第一運動場舉行反罷造勢。（記者黃子暘攝）

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