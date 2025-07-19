大罷免倒數！苗博雅：不要讓民主變成「民選的王」

罷免團體「港湖除銹」邀請台北市議員苗博雅到內湖街頭宣講，現場超過百人聚集。（記者孫唯容攝）

2025/07/19 17:39

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免最後熱戰，今（19日）罷免團體「港湖除銹」邀請台北市議員苗博雅到內湖街頭宣講，現場聚集超過100名支持者，苗博雅一現身就迎來現場支持者熱烈歡迎，苗博雅在宣講中表示，民主少了一點就變成「民王」，我們不要讓這些人成為民選出來的王，要為民主加上最重要的那一點力量。

苗博雅直言，現在立法院要把自己變成台灣的王，所以國家的主人－人民，就要站出來跟立院說停下來，停止迫害台灣國家的憲政制度，「民主不能差一點，如果差一點就變成民選的王，那台灣的自由就不見了，所以我們要反對立院這種民選的王，我們要為民主加上最重要的那一點力量，讓台灣的民主可以發光。

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苗博雅受訪時指出，現在的立法院已經變成失控的脫韁野馬，憲法權力分立規定的監督制衡，要由大法官來監督立院的立法，是否沒有超過憲法的紅線，我們的立院卻蓄意讓憲法法庭陷入癱瘓，所以現在的大罷免行動其實是公民的自救運動，因為我們的憲法裡面有缺陷、有bug，被立院抓到了，我們的總統無法主動解散國會，我們的總統對國會通過的法案，也不像美國擁有否決權，跟美國、法國都不一樣，我們沒有總統和國會之間解決紛爭的機制。

苗博雅說，現在唯一可以出來主持公道的憲法法庭，現在也慘遭立院新修的憲法訴訟法來冷凍，所以我們的公民現在行使憲法17條的罷免權，其實就是「公民主動來解散國會」，來尋求新民意，像這樣的運動是公民自發，並非任何政黨能驅動，這個公民運動就像11年前的太陽花運動，在我們憲政制衡機制下「台灣人的自救」，這樣的大罷免如果能讓立院順利恢復常態，就能恢復台灣憲政秩序的正常運作，對於台灣國家發展會有正面的幫助。

苗博雅也說，現在是投票最後倒數，最重要雙方拉票跟催票的熱度，最後決定勝負的關鍵，是在剩下的時間裡「雙方支持者可以拉到多少中間選民的選票」，所以如果你已經是同意罷免的意向，在這段時間最需要做的事情，是用溫和理性的方式，去跟才剛開始關心罷免投票案的朋友們，宣傳你的理念，相信只要熱度持續往上，讓我們的國會恢復正常。

民眾請苗博雅幫忙在大罷免大成功的帽子上簽名。（記者孫唯容攝）

罷免團體「港湖除銹」邀請台北市議員苗博雅到內湖街頭宣講，現場聚集超過100名支持者聽講。（記者孫唯容攝）

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