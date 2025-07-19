罷免立委投票倒數 嘉市民團「嘉人義起」冒雨宣講

不少民眾為志工加油，拿同意罷免小物表達支持。（記者王善嬿攝）

2025/07/19 17:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕首梯國民黨立委罷免案7月26日投票倒數，嘉義縣市在地青年組公民團體「嘉人義起」，今天在嘉義市文化公園文化路與民族路口街頭宣講，呼籲踴躍投下同意罷免票，捍衛、守護台灣民主。

「嘉人義起」熱血志工今上午在中正路與文化路口、下午在文化路與民族路口宣講，冒雨高喊「726投同意，反共更有力」口號，舉牌表達「票投同意，民主勝利」、「自己的國家自己救」等理念，不少民眾停車揮手、比讚支持，還有美國返台的嘉義鄉親，上前為志工加油，表示精神上給予支持。

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「嘉人義起」發起人曾奕豪說，民眾平日無暇關心政治，需要民意代表在立法院為民眾發聲、爭取權益，但當立委怠忽職守、罔顧民生，人民有責任站出來，行使憲法賦予的罷免權，要求不適任者下台負責。

曾奕豪說，砂鍋魚頭、葡萄柚綠茶、火雞肉飯是嘉義市代表美食，如大頭鰱魚，仰賴曾文水庫蓄水率與清淤效率；葡萄柚與火雞的主要產地，是受丹娜絲颱風重創災區。藍白立委刪減前瞻基礎建設計畫、農業特別收入基金等預算，對產業生產及復原力直接衝擊，影響民眾日常消費選擇與物價穩定，726投票罷免的不只立委，更是國家未來發展方向與民生穩定的價值抉擇。

上班族張喻甯街頭宣講表示，台灣民主之路走來不易，中共將專制極權的手，利用民代伸入台灣，台灣公民有義務罷免他們；罷免如同一種愛的宣告，宣告民主是與專制極權不同的。

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