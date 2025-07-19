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    首頁　>　政治

    轟想當立法院長 盧秀燕批柯建銘好比古代這人追殺忠良

    台中市長盧秀燕（中）痛批民進黨立院黨團總召柯建銘，好比古代秦檜追殺忠良，總統賴清德就像古代昏庸皇帝，聽秦檜的話，非常可惡。（記者羅國嘉攝）

    台中市長盧秀燕（中）痛批民進黨立院黨團總召柯建銘，好比古代秦檜追殺忠良，總統賴清德就像古代昏庸皇帝，聽秦檜的話，非常可惡。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/19 17:27

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案進入黃金週倒數，國民黨團今（19）日在板橋第一運動場舉行「反惡罷 新北愛國者行動」。台中市長盧秀燕痛批，民進黨為了一黨之私、個人權位，早在立委尚未就職前，民進黨立院黨團總召柯建銘就策動罷免，因為他想當立法院長，現在以刪預算等理由，都是莫須有罪名，柯就好比古代秦檜追殺忠良，總統賴清德就像古代昏庸皇帝，聽秦檜的話，非常可惡。

    盧秀燕今天馬不停蹄南北奔走，接連赴桃園、台北、新北站台，晚間還將回到台中參加中部聯合反罷免大會。她指出，立委是去年2月1日才正式就職，但柯建銘早在去年1月15日就公開表態要發動罷免，原因只是因為他未能出任立法院長，情緒性發言導致今日的政治動作，「這不是問責，是報復！」

    盧秀燕表示，民進黨罷免藍白委員的理由站不住腳，從預算刪減到政策立場，全是「莫須有罪名」。藍白委勇於改革、堅守正義，包括推動對虐童致死者處以死刑，綠營卻全數投下反對票，「這是是非問題，民進黨到底有沒有天良？」怒批綠營是保護壞人的幫凶，更是惡魔黨。

    盧秀燕呼籲選民，千萬不能讓民進黨以政黨利益為名，打壓在野監督力量，「罷免不是工具，不該成為操弄選舉結果的手段」。民進黨要一黨獨大，「我們讓他們大罷免大失敗」，唯有投下「不同意罷免票」，才能阻止一黨獨大的惡行，才能保住一萬元。

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