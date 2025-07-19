出席亞洲台商總會午宴 林佳龍致謝「商業大使」助攻經濟外交

外交部長林佳龍18日出席亞洲台商總會理監事聯席會議午宴感謝亞洲各地台商長年在海外奮鬥，成為台灣最重要的外交助力，也是政府推動「經濟外交」與實踐「經濟日不落國」願景最堅強的後盾。（外交部提供）

2025/07/19 16:50

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（18）日出席亞洲台商總會理監事聯席會議午宴並表示，與來自亞洲各地的台商朋友歡聚一堂，心中倍感親切。林佳龍說，台商長年在海外奮鬥，以堅實的經貿實力成為台灣最重要的外交助力，也是政府推動「經濟外交」與實踐「經濟日不落國」願景最堅強的後盾。

林佳龍今天在社群分享，他在會中恭賀新任總會長陳舒琴女士榮任重責大任，期勉亞洲台商總會在其領導下持續凝聚力量，發揮橋梁角色，深化政府與旅外台商的連結。他也向卸任總會長林凱民先生與創會總會長余聲清先生表達感謝，肯定他們多年來的奉獻與耕耘，為亞總奠定堅實基礎，帶領組織穩健茁壯。

請繼續往下閱讀...

林佳龍指出，台商向來是政府推動「經濟外交」以落實總統賴清德「經濟日不落國」願景的最堅強後盾。今（2025）年初，亞總即響應外交部號召，派員隨團赴帛琉拓展商機，獲得帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）高度重視，是結合公私協力拓展經濟外交的典範。

林佳龍進一步說明，在政府積極爭取與台商展現經貿實力的共同努力下，近來泰國、菲律賓與汶萊相繼提供台灣免簽證優惠，越南也調降簽證費用，展現公私協力的實質成果。

林佳龍說，未來外交部將持續推動與更多國家爭取簽證優惠、洽簽投資保障協定或備忘錄，以降低企業海外投資成本與風險，讓「總合外交」成果嘉惠更多台商朋友。

林佳龍強調，正是因為廣大台商長年努力，台灣的經濟實力得以在全球版圖持續拓展，進而為台灣開啟更寬廣的外交空間。

林佳龍說，台商不僅是企業家，更是台灣最有力的「商業大使」，也是外交部最值得信賴的夥伴。他也由衷感謝每一位在異鄉打拚的台商朋友，並表示「感謝有你們，有你們真好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法